देहरादून में लव जिहाद, युवक ने 'आहद ठाकुर' बनकर हिन्दू युवती से किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार
Dehradun Love Jihad: युवती का आरोप है कि आहद खान नाम के मुस्लिम युवक ने आहद ठाकुर बनकर उसके साथ दोस्ती की और उसे मिलने के लिए रुद्रपुर के एक होटल में बुलाया, जहां उससे दुष्कर्म किया.
उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में लव जिहाद का मामला सामने आया है जहां एक मुस्लिम युवक ने आहद ठाकुर बनकर हिन्दू युवती को अपनी दोस्ती के जाल में फंसाया और उसका आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. हिन्दू संगठनों में इसे लेकर आक्रोश देखने को मिल रहा है.
युवती का आरोप है कि आहद खान नाम के मुस्लिम युवक ने आहद ठाकुर बनकर उसके साथ दोस्ती की. उसने अपने पिता का नाम विशाल ठाकुर बताया था, जिसके बाद आरोपी ने उसे मिलने के लिए रुद्रपुर के एक होटल में बुलाया. आरोपी ने यहां उसके साथ दुष्कर्म किया और उसका आपत्तिजनक वीडियो बना लिया, इसके बाद वो उसे ब्लैकमेल करने लगा.
हिन्दूवादी संगठनों ने किया हंगामा
इस बात की जानकारी जब हिंदूवादी संगठन को लगी तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर जमकर हंगामा शुरू कर दिया. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ़्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपी के पास से निकली आधार कार्ड भी बरामद किया है, जिसमें उसका नाम आहद ठाकुर लिखा है. पुलिस इस मामले में की जांच में जुट गई है कि उसने कैसे ये आधार कार्ड बनवाया.
पुलिस ने आरोपी आहद खान के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया है. इस बारे में जानकारी देते हुए एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि हिंदू बनकर युवती से दोस्ती करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा
एसएसपी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में इस तरह के कृत्य को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसे लोगों के खिलाफ हमारी कार्रवाई आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी. वहीं रुद्रपुर के भाजपा विधायक शिव अरोड़ा ने इस लव जिहाद का मामला बताया और कहा कि आरोपी का असली नाम आहद खान है.
बीजेपी विधायक ने कहा कि आरोपी ने पीड़ित लड़की को दबाव बनाकर होटल में बुलाया था. इसके बाद मुस्लिम युवक ने उससे जबरदस्ती की. जो लोग लव जिहाद के मामलों पर प्रश्नचिन्ह खड़े करते हैं उन्हें देखना चाहिए कि कैसे एक मुस्लिम युवक ने खुद को हिंदू धर्म का बताकर लव जिहाद कर रहा है.
इनपुट- वेद प्रकाश यादव
