हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडधराली आपदा को लेकर कांग्रेस का सरकार पर गंभीर आरोप, कहा- 150 शव अब भी दबे होने की आशंका

धराली आपदा को लेकर कांग्रेस का सरकार पर गंभीर आरोप, कहा- 150 शव अब भी दबे होने की आशंका

Uttarakhand News: कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने जोर देकर कहा कि स्वयं सरकार के मंत्री कर्नल कोटियाल ने भी माना था कि मलबे के नीचे अब भी कई शव दबे हो सकते हैं और उचित खोजबीन नहीं की जा रही है.

By : दानिश खान | Updated at : 05 Dec 2025 02:55 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड के धराली और हर्षिल क्षेत्र में 5 अगस्त को आई भीषण आपदा को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर गंभीर लापरवाही, तथ्यों को छिपाने और पीड़ितों की अनदेखी का आरोप लगाया है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रेस वार्ता कर कहा कि सरकार शुरू से ही घटनास्थल पर वास्तविक स्थिति उजागर होने नहीं देना चाहती थी.

गणेश गोदियाल ने बताया कि आपदा के तुरंत बाद तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा पैदल मार्ग से धराली और हर्षिल तक पहुंचे, लेकिन सरकार ने कई अवरोध पैदा किए और कोशिश की कि कांग्रेस नेता मौके तक न पहुंच सकें. उन्होंने कहा कि उस दौरान सरकारी तंत्र ने हर संभव प्रयास किया कि आपदा की वास्तविक जानकारी बाहर न आए.

कांग्रेस अध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि स्वयं सरकार के मंत्री कर्नल कोटियाल ने भी माना था कि मलबे के नीचे अब भी कई शव दबे हो सकते हैं और उचित खोजबीन नहीं की जा रही है. हालांकि बाद में दबाव में उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया, परंतु इससे सरकार की नीयत पर सवाल और गहरे होते हैं.

गणेश गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस पिछले चार महीनों से लगातार धराली आपदा के पीड़ितों के साथ खड़ी रही है. हरीश रावत, करण माहरा, यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह सहित कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता वहां गए और पीड़ित परिवारों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना. उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि जब भी कांग्रेस नेता धराली पहुंचते हैं, सरकार वहाँ इंटरनेट कनेक्शन काट देती है. उन्होंने दावा किया कि कल भी उनके धराली पहुंचने के बाद इंटरनेट बंद कर दिया गया ताकि पीड़ितों की आवाज बाहर न जा सके.

स्थानीय लोगों के अनुसार करीब 150 शव अब भी मलबे में दबे होने की आशंका

गोदियाल ने कहा कि स्थानीय लोगों के अनुसार करीब 150 शव अब भी मलबे में दबे होने की आशंका है, लेकिन सरकार उन्हें निकालने में कोई गंभीर प्रयास नहीं कर रही. उल्टा कई जगहों पर मलबे पर मिट्टी डालकर सड़क बना दी गई, जिससे शव खोजने की प्रक्रिया और मुश्किल हो गई.

उन्होंने कहा कि पीड़ितों को केवल 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया है क्योंकि सरकार नष्ट हुए पक्के मकानों को “कच्चा मकान” मान रही है. इससे प्रभावित परिवारों में भारी नाराजगी है, कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सरकार केवल 38 परिवारों को ही प्रतिपूर्ति देने की बात कर रही है, जबकि प्रभावित लोग सैकड़ों की संख्या में हैं.

2013 की आपदा की तरह पुनर्वास कार्य होने चाहिए थे- गणेश गोदियाल

गणेश गोदियाल ने कहा कि 2013 की आपदा की तरह इस बार भी व्यापक राहत और पुनर्वास कार्य होने चाहिए थे, लेकिन सरकार पीड़ितों को उनके हक से वंचित कर रही है. कई स्थानीय व्यवसायी, होमस्टे संचालक और पर्यटन आधारित रोजगार वाले लोग मुआवजा पाने से वंचित हैं क्योंकि उनसे कहा जा रहा है कि वे पर्यटन विभाग में पंजीकृत नहीं हैं.

उन्होंने इसे सरकार का क्रूर चेहरा बताते हुए कहा कि हर्षिल में एक नई झील बन गई है और सिर्फ छह महीने बाद फिर बारिश का मौसम आने वाला है, लेकिन सरकार इस संभावित खतरे को लेकर पूरी तरह लापरवाह बनी हुई है.

धराली में हम राजनीति नहीं, पीड़ितों के हक की लड़ाई लड़ रहे

बीजेपी नेताओं द्वारा कांग्रेस पर राजनीति करने के आरोपों का जवाब देते हुए गोदियाल ने कहा, कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है और राजनीति करना हमारा काम है लेकिन धराली में हम राजनीति नहीं, पीड़ितों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं. सरकार को चाहिए कि वह आरोप लगाने के बजाय प्रभावितों की सुध ले. कांग्रेस का यह हमला आपदा प्रबंधन को लेकर सरकार की गंभीरता पर सवाल खड़े करता है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक तापमान और बढ़ने की संभावना है.

Published at : 05 Dec 2025 02:55 PM (IST)
Tags :
BJP Ganesh Godiyal UTTARAKHAND NEWS Dharali Disaster
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
पुतिन ने कहा- कई क्षेत्रों में साथ आगे बढ़ने की योजना, पीएम मोदी बोले- आपकी यात्रा ऐतिहासिक
पुतिन ने कहा- कई क्षेत्रों में साथ आगे बढ़ने की योजना, पीएम मोदी बोले- आपकी यात्रा ऐतिहासिक
बिहार
10वीं बार CM बनने पर नीतीश कुमार को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन की बधाई, जानिए क्या कहा
10वीं बार CM बनने पर नीतीश कुमार को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन की बधाई, जानिए क्या कहा
विश्व
Putin India Visit: पुतिन के भारत दौरे से चिढ़े पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे यहां भी आते हैं किंग और ट्रंप हमें...
Putin India Visit: पुतिन के भारत दौरे से चिढ़े पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे यहां भी आते हैं किंग और ट्रंप हमें...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
Advertisement

वीडियोज

New Labour Code 2024: Take-Home Salary क्यों कम होगी ? Full Salary Breakdown Explained | Paisa Live
IPO Alert: Western Overseas Study Abroad Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
GST का बड़ा खतरा: Property खरीदने में एक छोटी गलती और आपकी Property हो सकती है Attach| Paisa Live
India-Russia Mega Defense Deal! India को मिलेगी Russia की Nuclear-Powered Submarine
'ना झुकेगा भारत, ना टूटेगा रूस', पुतिन के भारत दौरे की China में गूंज, जानें क्या कहा?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पुतिन ने कहा- कई क्षेत्रों में साथ आगे बढ़ने की योजना, पीएम मोदी बोले- आपकी यात्रा ऐतिहासिक
पुतिन ने कहा- कई क्षेत्रों में साथ आगे बढ़ने की योजना, पीएम मोदी बोले- आपकी यात्रा ऐतिहासिक
बिहार
10वीं बार CM बनने पर नीतीश कुमार को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन की बधाई, जानिए क्या कहा
10वीं बार CM बनने पर नीतीश कुमार को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन की बधाई, जानिए क्या कहा
विश्व
Putin India Visit: पुतिन के भारत दौरे से चिढ़े पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे यहां भी आते हैं किंग और ट्रंप हमें...
Putin India Visit: पुतिन के भारत दौरे से चिढ़े पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे यहां भी आते हैं किंग और ट्रंप हमें...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
साउथ सिनेमा
Year Ender 2025: साल 2025 में साउथ की फिल्मों ने चटाई बॉलीवुड को धूल, हिंदी की दो फिल्में ही बचा पाईं लाज
साल 2025 में साउथ की फिल्मों ने चटाई बॉलीवुड को धूल, हिंदी की दो फिल्में ही बचा पाईं लाज
स्पोर्ट्स
वनडे में सबसे ज्यादा अर्धशतक बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में कोहली किस नंबर पर, सचिन समेत ये अन्य टॉप 5 में शामिल
वनडे में सबसे ज्यादा अर्धशतक बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में कोहली किस नंबर पर, सचिन समेत ये अन्य टॉप 5 में शामिल
यूटिलिटी
क्या आपके खाते में नहीं आई महतारी वंदन योजना की किस्त, मिनटों में ऐसे चेक कर सकते हैं स्टेटस
क्या आपके खाते में नहीं आई महतारी वंदन योजना की किस्त, मिनटों में ऐसे चेक कर सकते हैं स्टेटस
ट्रेंडिंग
Indigo Flight: इंडिगो की फ्लाइट ने बिना दूल्हा-दुल्हन कराया रिसेप्शन, भुवनेश्वर से ऑनलाइन शामिल हुआ न्यूली वेड कपल
इंडिगो की फ्लाइट ने बिना दूल्हा-दुल्हन कराया रिसेप्शन, भुवनेश्वर से ऑनलाइन शामिल हुआ न्यूली वेड कपल
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Embed widget