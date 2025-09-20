चमोली के नंदानगर पहुंचे CM धामी, आपदा प्रभावितों से की मुलाकात, मदद का दिलाया भरोसा

उत्तराखंड के चमोली जनपद के नंदानगर क्षेत्र में हाल ही में आई आपदा के बाद, राहत और बचाव कार्यों का जायजा लेने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज (20 सितंबर 2025) मौके पर पहुंचे. पुष्कर सिंह धामी ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और जरूरी सहायता का भरोसा दिलाया.

उत्तराखंड के चमोली जिले के नंदानगर क्षेत्र में हालिया आपदा के बाद अब जिंदगी धीरे-धीरे पटरी पर लौट रही है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को प्रभावित इलाको में पहुंचे और ताजा हालातों का जायजा लिया.स्थल निरीक्षण के दौरान सीएम धामी ने राहत और बचाव कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और जिला प्रशासन को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए.

आपदा प्रभावितों को हर संभव मदद का दिलाया भरोसा

उन्होंने साफ कहा कि पीड़ितों को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए. मुख्यमंत्री ने सीधे प्रभावित परिवारों से मुलाक़ात कर उनका हालचाल जाना और हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आपदा की इस घड़ी में पूरी तरह उनके साथ खड़ी है और सभी जरूरी संसाधन प्राथमिकता से उपलब्ध कराए जा रहे हैं.

"आपदा से निपटने की दिशा में उठाएंगे ठोस कदम"

इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहत शिविरों का निरीक्षण करते हुए भोजन, पेयजल, चिकित्सा, स्वच्छता और अस्थायी आवास जैसी सुविधाओं की समीक्षा की. मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वस्त किया कि जनजीवन को जल्द से जल्द सामान्य करने के प्रयास जारी हैं. सीएम धामी ने कहा कि भविष्य में आपदाओं से निपटने के लिए स्थायी समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे.

सीएम धामी के साथ प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद

इस दौरे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, आपदा प्रबंधन विभाग की टीमें और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे. आपको बता दें कि चमोली के नंदानगर क्षेत्र के लोगों को मुख्यमंत्री धामी ने भरोसा दिलाया है कि राज्य सरकार हर संभव मदद पहुंचा रही है और प्रभावितों को राहत देने के लिए सभी संसाधन झोंक दिए गए हैं.