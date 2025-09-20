गोरखपुर में माफिया ने बीजेपी नेता की दुकान को किया जमींदोज, इंसाफ के लिए धरने पर बैठा पीड़ित

उत्तर प्रदेश में माफियाओं-दबंगों पर बुलडोजर कार्रवाई की वजह से बदमाशों के हौसले पस्‍त हैं. इसके बावजूद माफिया और दबंगों की एक्‍शन वाली सरकार में उनकी पार्टी के वरिष्‍ठ नेता और उत्‍तर प्रदेश राज्‍य पिछड़ा आयोग के सदस्‍य और भाजपा पिछड़ा मोर्चा प्रदेश उपाध्‍यक्ष को न्‍याय के लिए बेबस होकर कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठना पड़ा. यह मामला गोरखपुर से सामने आया है.

भारतीय जनता पार्टी नेता ने दुकान के मालिक पर उनकी दुकान पर गैर कानूनी रूप से बुलडोजर चलाकर जमींदोज करने का आरोप लगाया है. इसमें उनका सामान भी नुकसान हुआ है. उन्‍होंने एसएसपी को पत्र सौंपकर उन्‍हें वापस कब्‍जा और क्षतिपूर्ति के साथ कार्रवाई की मांग की है.

बीजेपी नेता ने बयां किया अपना दर्द

गोरखपुर के कोतवाली थानाक्षेत्र के दीवानबाजार के रहने वाले बीजेपी नेता ने कहा कि, उनकी वर्ष 1980 से उनकी हजारीपुर में किराए की दुकान है. उन्‍हें ये दुकान गायत्री देवी ने किराए पर दी थी. गायत्री देवी के लड़के गोपाल पाठक शराब के आदी थी. उनके साथ गद्दारी करते हुए 3 लाख रुपये रजिस्‍ट्री कराने के नाम पर लेने के बावजूद एक भू-माफिया को उनकी पत्‍नी ने रजिस्‍ट्री कर दिया. उन्‍हें बताया नहीं गया.

बीजेपी नेता ने आगे कहा कि उन्‍होंने कागज नहीं दिखाया. उन्‍होंने वर्ष 2000 में जमीन खरीदी है. उन्‍होंने कुछ दिन पहले दुकान खाली करने के लिए कहा था. 18 सितंबर को विश्‍वकर्मा पूजा के दिन उनके कर्मचारी घर गए थे. उसी दिन रात में बुलडोजर लगाकर उनकी दुकान को धवस्‍त कर गिरा दिया.

क्षति पूर्ति और कब्जा दिलाने की मांग

पीड़ित ने यह भी बताया कि क्षेत्राधिकारी ने कहा था कि उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी. जब आज सुबह वे वहां से अपना मलबा हटा रहे थे, तो उसने रोकने की कोशिश की और उन्‍हें गिरफ्तार नहीं किया है. आज एसएसपी से मिलने के लिए आए हैं. उन्होंने मांग की है कि उनका बहुत सारा सामान क्षतिग्रस्‍त हो गया. उनका काफी नुकसान हो गया है. उन्‍हें क्षतिपूर्ति और कब्‍जा मिलना चाहिए. साथ ही कहा कि मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है. यही वजह है कि अपराधी घूम रहा है.