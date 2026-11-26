उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के एक निजी होटल में आज यानी गुरुवार को सरकार के कार्यकाल का लेखा जोखा जनता के सामने रखा. सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड विकास की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है.

सीएम धामी ने कहा "सरकार ने जनता से किए गए संकल्पों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी." मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि 2022 में भाजपा ने लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटकर हर पांच साल में सरकार बदलने की परिपाटी तोड़ी और प्रदेश की राजनीति में नया इतिहास लिखा.

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'36 हजार युवाओं को नौकरी, साढ़े तीन लाख महिलाएं लखपति दीदी'

रोजगार के मोर्चे पर मुख्यमंत्री ने बताया कि पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए अब तक करीब 36 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी मिल चुकी है. वहीं सरकारी भर्तियों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण तय है. इसके अलावा साढ़े तीन लाख से ज्यादा महिलाएं "लखपति दीदी" का दर्जा हासिल कर चुकी हैं. साथ ही स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक मदद के साथ उत्पाद बेचने के लिए बाजार भी दिलाया जा रहा है.

मुख्यमंत्री के मुताबिक शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार और ग्रामीण विकास सरकार की प्राथमिकता में हैं. साथ ही मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग, छात्रवृत्ति और पलायन रोकथाम योजना के जरिए युवाओं व जरूरतमंद परिवारों को सीधा लाभ पहुंचाया जा रहा है.

'नौ लाख से अधिक लोगों को पेंशन, घर के दोनों बुजुर्गों को मिलेगा लाभ'

गरीब कल्याण की बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में नौ लाख से अधिक महिलाओं और अन्य पात्र लोगों को विधवा व दिव्यांग पेंशन दी जा रही है. पहले अगर घर में पति-पत्नी दोनों बुजुर्ग होते थे तो वृद्धावस्था पेंशन सिर्फ एक को मिलती थी, भाजपा सरकार में यह नियम बदला और अब पात्र होने पर दोनों को पेंशन मिलेगी.

'गांव लौट रहे युवा, मंडुवा-झंगोरा पर जोर'

पलायन का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री पलायन योजना से प्रेरित होकर सैकड़ों युवाओं ने रिवर्स पलायन किया है. यानी शहर छोड़कर वे अपने गांव लौटे हैं. सरकार की प्राथमिकता है कि युवाओं को अपने ही गांव में रोजगार के मौके मिलें खेती किसानी में मंडुवा और झंगोरा के उत्पादन को भी बढ़ावा दिया गया है.

सीएम ने बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों में एप्पल मिशन और ड्रैगन फ्रूट मिशन पर काम चल रहा है. वहीं, सुगंधित फसलों की खेती को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है. दुग्ध उत्पादकों को चार हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि मिल रही है और पहाड़ में मत्स्य उत्पादन बढ़ाने की कोशिशें भी की जा रही हैं.

'पूर्ण साक्षर घोषित हुआ उत्तराखंड, 500 स्कूल डिजिटल से जुड़े'

शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धियां गिनाते हुए धामी ने कहा कि उल्लास कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है. प्रदेश के 500 सरकारी स्कूलों को डिजिटल सुविधाओं से जोड़ा जा चुका है. उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी साइंस सिटी तैयार करने की दिशा में काम चल रहा है.

'63 लाख आयुष्मान कार्ड, 17 लाख मरीजों का कैशलेस इलाज'

स्वास्थ्य सेवाओं पर मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 63 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं और सितंबर तक 17 लाख से ज्यादा मरीज इस योजना के तहत कैशलेस इलाज करा चुके हैं. राज्य में फिलहाल छह राजकीय मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं. हल्द्वानी में कैंसर संस्थान और किच्छा में एम्स की स्थापना की तैयारी है. किच्छा में एम्स बनने के बाद उत्तराखंड में दो एम्स हो जाएंगे. दुर्गम इलाकों के मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने के लिए हेली एंबुलेंस सेवा भी शुरू की गई है.

'यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य'

कानून व्यवस्था और बड़े नीतिगत फैसलों को मुख्यमंत्री ने सरकार की अहम उपलब्धियों में गिनाया उनका कहना था कि देश और प्रदेश में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए कानून एक समान होना चाहिए इसी सोच के साथ उत्तराखंड 27 जनवरी 2025 को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू कर देश का पहला राज्य बना.

सीएम धामी ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तीकरण के लिए यूसीसी में कई प्रावधान किए गए हैं. इसके साथ ही दंगारोधी कानून, धर्मांतरण कानून और सख्त भू कानून भी लागू हुए हैं. सरकार ने 13 हजार एकड़ से अधिक जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया है. मुख्यमंत्री ने मदरसा बोर्ड की पुरानी व्यवस्था खत्म कर नई शिक्षा व्यवस्था लागू करने का भी उल्लेख किया. साथ ही कालनेमि मिशन के तहत धर्म बदलकर अपराध करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही.

'90 हजार से अधिक फाइलों पर ऑनलाइन काम'

सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही के सवाल पर धामी ने कहा कि जनता की शिकायतों के निस्तारण के लिए 1905 सीएम हेल्पलाइन की लगातार समीक्षा होती है. सरकारी दफ्तरों को ई ऑफिस से जोड़ा गया है, जिसके जरिए अब तक 90 हजार से अधिक फाइलों पर ऑनलाइन काम हो चुका है.

'दिल्ली - देहरादून एक्सप्रेसवे से घटी दूरी, 50 शहरों से हवाई संपर्क'

बुनियादी ढांचे को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे शुरू हो गया है और दोनों शहरों के बीच का सफर अब करीब ढाई घंटे में पूरा हो रहा है. साथ ही ऑल वेदर रोड परियोजना का काम भी जारी है. प्रदेश में वंदे भारत ट्रेन चलने लगी है और रेलवे स्टेशनों के विकास पर भी काम हुआ है. हवाई संपर्क की बात करें तो देहरादून अब देश के लगभग 50 शहरों से सीधे जुड़ चुका है.

'पर्यटन और तीर्थाटन अर्थव्यवस्था की रीढ़'

धामी ने पर्यटन और तीर्थाटन को उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया. मुख्यमंत्री के अनुसार, 2025 में प्रदेश में छह करोड़ से अधिक पर्यटक पहुंचे, जबकि इस बार चारधाम यात्रा में 65 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए. सरकार फिलहाल शीतकालीन चारधाम यात्रा को भी प्रोत्साहित कर रही है.

सीएम ने बताया कि केदारनाथ और बदरीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत पुनर्निर्माण और विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं और श्रद्धालुओं के लिए आधुनिक सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं. हरिद्वार में प्रस्तावित कुंभ मेले की तैयारियों के लिए भी सरकार ने व्यवस्थाएं की हैं. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि गढ़वाली और कुमाऊंनी फिल्मों को प्रोत्साहन देकर स्थानीय संस्कृति और भाषा को बढ़ावा देने की कोशिश भी की जा रही है.

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