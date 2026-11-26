समाजवादी पार्टी यूपी चुनाव को लेकर फुल तैयारी में हैं. पार्टी पहली लिस्ट जारी कर चुकी है. इसके बाद आज (26 नवंबर) अपना चुनावी घोषणापत्र भी जारी कर दिया. सपा ने इसे 'पीडीए का प्रणपत्र' नाम दिया है. सपा के घोषणापत्र के पीछे रिटायर IAS आलोक रंजन का दिमाग है. एबीपी न्यूज़ से बातचीत में उन्होंने कहा कि हमने हर चीज का आकलन किया है कि वह जमीन पर कैसे उतरेगी. जो हमारे वादे हैं, यह जमीन पर उतरेंगे. उन्होंने कहा कि सपा की योजनाओं पर 81000 करोड़ रुपये खर्च होंगे. उन्होंने कहा कि हमारा अभी बजट 9 लाख करोड़ है, जो हर साल 10 फीसदी बढ़ेगा। बजट की कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी.

आलोक रंजन 1978 बैच के यूपी कैडर के रिटायर IAS हैं. समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान उन्होंने यूपी के मुख्य सचिव के पद पर अपनी सेवा दी. इसके बाद वो मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार और UPSIDC के चेयरमैन भी रहे. दिल्ली सेंट स्टीफंस कॉलेज और IIM अहमदाबाद जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से उन्होंने पढ़ाई की है.

यूपी के पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन

इसके पीछे अखिलेश यादव का पूरा विजन- आलोक रंजन

आलोक रंजन ने कहा, "बहुत मेहनत करके घोषणापत्र को बनाया गया है. इसके पीछे अखिलेश यादव का पूरा विजन है. उन्होंने हमें लगातार एक साल तक गाइड किया. जैसे उन्होंने बताया उसी के अनुरूप हमने मेनिफेस्टो को तैयार किया. आइडिया उनका ये था कि ऐसा मेनिफेस्टो बनाया जाए कि जब सरकार आने पर लागू किया जाए तो परिवर्तन दिखाई पड़े. लोगों के जीवन में सुधार आ जाए."

कुछ शहरों के लिए भी अलग से मेनिफेस्टो- आलोक रंजन

इसके साथ ही उन्होंने बताया कि यूपी चुनाव के लिए सपा के और घोषणापत्र आएंगे. एक मेनिफेस्टो महिलाओं के लिए होगा और एक जिलों के लिए होगा. कुछ-कुछ शहरों का भी अलग से आएगा.

सपा के घोषणापत्र की बड़ी बातें

युवाओं को बेहतर शिक्षा का वादा करते हुए 'राज्य शिक्षा नीति' लागू करने की बात कही गई है

छात्रों के लिए लैपटॉप योजना को दोबारा शुरू करने का वादा है

इसके अलावा पेपर लीक रोकने के खिलाफ सख्त कदम उठाने का वादा भी अखिलेश यादव ने किया है

परीक्षा देने जा रहे छात्रों को बसों में मुफ्त यात्रा का वादा

पहली कैबिनेट बैठक में 10 लाख सरकारी पदों को तत्काल भरने का फैसला लिए जाने का वादा

5 साल में 25 लाख सरकारी नौकरी देने का भी वादा

2 से 3 करोड़ अन्य रोजगार देने का भी वादा है

शहरी बेरोजगारों के लिए 5 हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा

बुजुर्ग महिला कारीगरों को 40 हजार रुपए सालाना पेंशन

9वीं कक्षा से ऊपर की छात्राओं को साइकिल देने का वादा

बेटी के जन्म पर उसके नाम पर 10 ग्राम तक सोना देने की व्यवस्था

न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की लीगल गारंटी सुनिश्चित करने का वादा

किसानों की कर्ज माफी योजना को तत्काल प्रभाव से लागू होगी

सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली के साथ

ग्रामीण इलाकों के घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट फ्री बिजली

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