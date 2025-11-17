CM धामी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात, राज्य हित के मुद्दों पर हुई महत्वपूर्ण चर्चा

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार (17 नवंबर) को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की. यह शिष्टाचार भेंट भले ही औपचारिक हो, लेकिन बातचीत पूरी तरह राज्यहित से जुड़े गंभीर और दीर्घकालिक मुद्दों पर केंद्रित रही.

मुख्यमंत्री ने प्रदेश की भौगोलिक कठिनाइयों, सीमा सुरक्षा आवश्यकताओं, रणनीतिक महत्व और विकास से जुड़ी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र से सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया.

एयर फोर्स ऑडिट ब्रांच के प्रस्तावित स्थानांतरण को लेकर हुई चर्चा

जानकारी के अनुसार, बैठक के दौरान सबसे अहम मुद्दा देहरादून स्थित एयर फोर्स ऑडिट ब्रांच के प्रस्तावित स्थानांतरण का विषय रहा. मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस इकाई को देहरादून से हटाने से न केवल क्षेत्रीय प्रशासनिक कार्यों पर असर पड़ेगा, बल्कि सामरिक दृष्टिकोण से भी यह कदम चिंता पैदा कर सकता है. उन्होंने रक्षा मंत्री से अनुरोध किया कि इस निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए, ताकि उत्तराखंड में सैन्य गतिविधियों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न उत्पन्न हो.

नंदा राजजात यात्रा मार्ग के रखरखाव को लेकर धामी ने की चर्चा

इसके साथ ही सीएम धामी ने नंदा राजजात यात्रा मार्ग के रखरखाव और संवर्धन का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया. उन्होंने बताया कि यह यात्रा उत्तराखंड की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का आधार है और लाखों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ी हुई है. इसलिए इसके रखरखाव, सुरक्षा और चौड़ीकरण के लिए केंद्र से विशेष सहायता की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि मार्ग के कई हिस्से अभी भी संकरे और जोखिमपूर्ण हैं, जिन्हें बेहतर बनाने से न सिर्फ यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी बल्कि राज्य के पर्यटन क्षेत्र को भी नई गति मिलेगी.

पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी होगी मजबूत- सीएम धामी

मुख्यमंत्री ने ग्वालदम, नंदकेसरी, थराली, देवाल, मुंदोली, वाण मोटर मार्ग के सुधार और विस्तार पर भी विस्तार से चर्चा की. यह मार्ग न केवल स्थानीय ग्रामीणों की आवाजाही के लिहाज से महत्वपूर्ण है, बल्कि क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों की रीढ़ भी माना जाता है. उनके अनुसार इस सड़क के सुधार से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी मजबूत होगी और पर्यटन के नए अवसर खुलेंगे.

उत्तराखंड के विकास को प्राथमिकता देगी सरकार- रक्षा मंत्री

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत हर मुद्दे को ध्यानपूर्वक सुना और सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया. उन्होंने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार उत्तराखंड की रणनीतिक और विकासात्मक जरूरतों को प्राथमिकता के साथ देखेगी. मुलाकात के अंत में मुख्यमंत्री धामी ने रक्षा मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें विश्वास है कि आगामी समय में उत्तराखंड को केंद्र से और अधिक सहयोग मिलेगा. यह मुलाकात राज्य के विकास, सुरक्षा और सांस्कृतिक संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है.

ये भी पढ़िए- RLD के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने जयंत चौधरी, राष्ट्रीय लोकदल के अधिवेशन में फिर निर्विरोध चुने गए