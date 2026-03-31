Pushkar Singh Dhami Roadshow: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को काशीपुर से सड़क मार्ग के जरिए खटीमा पहुंचे. इस दौरे के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और आम जनता ने देर रात भव्य स्वागत किया. मार्ग में बाजपुर, गदरपुर, रुद्रपुर, दिनेशपुर, किच्छा, सितारगंज, नानकमत्ता सहित कई स्थानों पर मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोगों का उत्साह देखने लायक रहा.

इस यात्रा के दौरान जगह-जगह फूल-मालाओं, ढोल-नगाड़ों और जयघोष के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अभिनंदन किया गया. खास बात यह रही कि कुछ स्थानों पर बुलडोजर के जरिए भी मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया. बड़ी संख्या में मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने आत्मीयता से मुख्यमंत्री का स्वागत किया, जिससे पूरा माहौल उत्सव जैसा बन गया.

जगह-जगह उमड़ा जनसैलाब

मुख्यमंत्री के काफिले के गुजरने से पहले ही सड़क किनारे लोगों की भीड़ जमा हो गई थी. युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों ने अपने लोकप्रिय नेता की एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार किया. जगह-जगह स्वागत द्वार बनाए गए थे और लोगों ने “धामी-धामी” के नारों के साथ उनका अभिनंदन किया.

रोड शो में दिखा जनसमर्थन

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस रोड शो के दौरान प्रदेश की राजनीति और जनसमर्थन की झलक साफ दिखाई दी. यात्रा मार्ग पर उमड़े जनसैलाब ने यह संकेत दिया कि राज्य सरकार की विकास योजनाओं और जनहितकारी फैसलों को लेकर लोगों में उत्साह है.

मुख्यमंत्री धामी ने जताया आभार

मुख्यमंत्री धामी ने इस स्नेह और समर्थन के लिए जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह स्वागत केवल उनका नहीं, बल्कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों पर जनता के विश्वास का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि जनता का यह अपार समर्थन उन्हें और अधिक ऊर्जा देता है, जिससे वे प्रदेश के सर्वांगीण और सर्वस्पर्शी विकास के लिए लगातार कार्य करते रहेंगे.

उन्होंने कहा, “राज्य सरकार प्रदेश के समग्र और संतुलित विकास के लिए संकल्पबद्ध है. हमारी कोशिश है कि विकास का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचे.” मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड को विकास के नए आयामों तक पहुंचाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है और जनता का समर्थन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है.