सोनभद्र में दो युवकों की संदिग्ध मौत से सनसनी, पुराना विवाद बना वजह? जानें पूरा मामला

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







उत्तर प्रदेश एक सोनभद्र जनपद की रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में सोमवार रात उस समय कोहराम मच गया, जब दो युवकों की संदिग्ध मौत के बाद दोनों के परिजन आमने-सामने आ गए और हत्या का आरोप लगाया. सूचना अपर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया, लेकिन युवकों की हत्या किसने की ये सवाल बना हुआ है.

पहले दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ, जिसके बाद मामला पुलिस के पास पहुंचा था, लेकिन दोनों पक्षों ने ही समझौता करने से मना कर दिया था. जिसके बाद पहले कुछ और होता. दोनों पक्षों के युवकों की मौत से नया बखेड़ा शुरू हो गया है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के गोरडीहा गांव में दोनों परिवारों के बीच पहले से किसी बात को लेकर विवाद चला आ रहा था, जो धीरे-धीरे बढ़ता गया और मामला पुलिस तक पहुंच गया. परिजनों के अनुसार राबर्ट्सगंज कोतवाली में तहरीर दी गई थी, जिसके बाद दोनों पक्षों को बुलाकर समझौते की कोशिश की गई, लेकिन जब बात नहीं बनी तो विवाद के निस्तारण के लिए उन्हें पुलिस लाइन भी बुलाया गया था.

इसी बीच रात होते ही घटनाक्रम ने ऐसा मोड़ लिया जिसने सभी को चौंका दिया. दोनों युवकों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिससे पूरे गांव में दहशत और सन्नाटा पसर गया. घटना के बाद दोनों पक्षों के परिजन आमने-सामने आ गए और एक-दूसरे पर हत्या का आरोप लगाने लगे. एक पक्ष का दावा है कि मृतकों में से एक युवक के शरीर पर धारदार हथियार से वार के निशान भी मिले हैं, जिससे हत्या की आशंका और गहरा गई है.

पुलिस ने शुरू की जांच

हालांकि पुलिस अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है और पूरे मामले को हर एंगल से खंगालने में जुटी हुई है. परिजनों के आरोप, मौके से मिले साक्ष्य और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है. दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, लेकिन मौत के असली कारण अभी भी रहस्य बने हुए हैं. गांव में दहशत का माहौल है, लोग सकते में हैं और हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर इन दो मौतों के पीछे सच्चाई क्या है? क्या यह महज एक संयोग है या फिर किसी गहरी साजिश की परतें धीरे-धीरे खुलने वाली हैं ? पुलिस की जांच ही अब इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाएगी.