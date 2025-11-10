उत्तराखंड: दिल्ली ब्लास्ट पर एक्शन मोड में सीएम धामी, DGP को दिए कड़ी निगरानी के आदेश

देश की राजधानी दिल्ली में हुए विस्फोट की घटना के बाद उत्तराखंड में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार सतर्क मोड पर आ गई है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस घटना को अत्यंत दुखद और चिंता का विषय बताते हुए प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को सख्त निर्देश जारी किए हैं.

उन्होंने कहा कि प्रदेश की सीमाओं पर विशेष निगरानी रखी जाए और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में रहें. मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि दिल्ली में हुआ ब्लास्ट न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौतीपूर्ण है बल्कि यह पूरे देश के लिए चिंता का विषय है.

उन्होंने हादसे में मारे गए लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि उत्तराखंड के सभी जिलों में पुलिस और खुफिया एजेंसियां सक्रिय रहकर संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखें.

लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी- पुष्कर सिंह धामी

सीएम धामी ने साफ शब्दों में कहा कि जनता की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने डीजीपी को निर्देश दिया कि राज्य में भीड़भाड़ वाले इलाकों, धार्मिक स्थलों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों और बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाए.

उन्होंने यह भी कहा कि स्थानीय पुलिस को पेट्रोलिंग बढ़ाने, चेकिंग अभियान को तेज करने और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए जाएं. मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की सूचना तुरंत पुलिस को दें.

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ऐसी घटनाएं देश की एकता और शांति को भंग करने का प्रयास हैं, लेकिन सरकार और सुरक्षा एजेंसियां हर स्तर पर सतर्क हैं. उन्होंने दोहराया कि उत्तराखंड में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की सर्वोच्च जिम्मेदारी है, और इसके लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं.