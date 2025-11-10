दिल्ली में लाल किला मेट्रो के गेट नंबर 1 के पास हुए धमाके के बाद समाजवादी पार्टी आगबबूला हो गई है. सपा ने गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा है. सपा सरकार में मंत्री रहे आईपी सिंह ने यह मांग की है. सोशल मीडिया साइट एक्स पर सिंह ने लिखा कि गृहमंत्री श्री अमित शाह दिल्ली में हुए ब्लास्ट में हुई मौतों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल अपने पद से इस्तीफा दें. अभी तक वे हर मोर्चे पर विफल साबित हुए.

बता दें धमाके में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए. सभी घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. दिल्ली की इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है. प्रमुख शहरों और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है. सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है.उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं. सीएम योगी ने राज्य के सभी प्रमुख स्थलों, धार्मिक स्थलों, बाजारों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में कड़ी निगरानी रखने के आदेश दिए हैं.उन्होंने कहा है कि संवेदनशील जिलों के अधिकारी सतर्क रहें और फील्ड में सक्रियता बढ़ाएं.

सीएम ने दिए सोशल मीडिया मॉनिटिरिंग के निर्देश

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया और अफवाहों की सक्रिय मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए हैं ताकि किसी तरह की गलत सूचना से माहौल न बिगड़े. इसके साथ ही, उन्होंने ड्रोन, निगरानी कैमरों और अन्य तकनीकी गतिविधियों पर नियंत्रण व सतर्क निगरानी बनाए रखने के आदेश दिए हैं. सीएम योगी ने वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल फील्ड में निकलने और सुरक्षा हालात का जायजा लेने का निर्देश दिया है.इधर, दिल्ली में हुए इस विस्फोट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात कर पूरी स्थिति की जानकारी ली.वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बातचीत की. शाह ने आईबी चीफ से भी घटना की जानकारी ली.

दिल्ली में लाल किले पर धमाके के बाद यूपी और उत्तराखंड में अलर्ट, CM योगी ने पुलिस को दिए कड़े निर्देश

इसके अलावा, गृह मंत्री ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के महानिदेशक को एनआईए की टीम घटनास्थल पर भेजने के निर्देश दिए हैं.शुरुआती जांच में दिल्ली पुलिस का कहना है कि पार्क की गई कार में यह ब्लास्ट हुआ है. सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं. दमकल की करीब 15 गाड़ियां घटनास्थल पर भेजी गईं.इस घटना के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद है. पूरे एरिया को पुलिस द्वारा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है