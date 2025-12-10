हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडChar Dham Yatra: बद्रीनाथ-केदारनाथ धाम के शीतकालीन पूजा स्थलों में उमड़ रही भीड़, देश-विदेश से आ रहे श्रद्धालु

Char Dham Yatra: बद्रीनाथ-केदारनाथ धाम के शीतकालीन पूजा स्थलों में उमड़ रही भीड़, देश-विदेश से आ रहे श्रद्धालु

Char Dham Yatra: चारधाम यात्रा के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने के बावजूद उत्तराखंड के शीतकालीन पूजा स्थलों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है. देश-विदेश भक्त धार्मिक यात्रा पर पहुंच रहे हैं.

By : दानिश खान | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 10 Dec 2025 11:42 AM (IST)
Preferred Sources

चारधाम यात्रा के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने के बावजूद उत्तराखंड के शीतकालीन पूजा स्थलों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है. बदरीनाथ और केदारनाथ धाम की शीतकालीन गद्दियों के दर्शन के लिए देश-विदेश से भक्त लगातार पहुंच रहे हैं. बदरीनाथ–केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि अब तक पांडुकेश्वर, ज्योतिर्मठ और ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में 3567 से अधिक भक्त दर्शन कर चुके हैं, जो इस बार की यात्रा में बढ़ते उत्साह का संकेत है.

केदारनाथ धाम और मद्महेश्वर की शीतकालीन गद्दीस्थल ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में सबसे अधिक रौनक देखने को मिल रही है, जहां अब तक 3215 श्रद्धालु भगवान केदार के दर्शन कर चुके हैं. वहीं बदरीनाथ धाम की शीतकालीन पूजा स्थली योगबदरी पांडुकेश्वर में 57 श्रद्धालुओं ने शीष नवाया है. नृसिंह मंदिर, ज्योतिर्मठ में भी 257 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं. बीकेटीसी का कहना है कि इस वर्ष शीतकालीन यात्रा को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है, जिसके चलते आम लोगों में भी विशेष आकर्षण बढ़ा है.

शीतकालीन यात्रा को लेकर उत्साह

शीतकालीन यात्रा को लेकर उत्साह बढ़ने की एक प्रमुख वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 30 नवंबर को मन की बात कार्यक्रम में इन स्थलों का उल्लेख होना भी माना जा रहा है. इसके बाद पूरे देश में इन पूजा स्थलों की लोकप्रियता और बढ़ी है. वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार भी शीतकालीन यात्रा को प्रोत्साहित कर रही है, ताकि श्रद्धालु निर्बाध रूप से दिव्य-भव्य दर्शन का अनुभव कर सकें.

तीर्थयात्रियों की सुविधाओं का रखा जा रहा ध्यान

मंदिर समिति और जिला प्रशासन तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए परिवहन, सुरक्षा, आवास, प्रसाद वितरण और चिकित्सा सुविधाओं सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रहे हैं. स्थानीय व्यापारियों, होटल व्यवसायियों और तीर्थ पुरोहितों से भी यात्रा को सफल बनाने के लिए विशेष सहयोग की अपील की गई है.

शीतकालीन पूजा स्थलों पर विशेष पूजा-अर्चना, महाआरती, धार्मिक अनुष्ठान और सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से यात्रा को अधिक आध्यात्मिक और आकर्षक बनाया जा रहा है. यात्रा के दौरान भक्तों को पारंपरिक रीति-रिवाजों और देव संस्कृति के दर्शन कराने के लिए स्थानीय समुदाय भी सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है. शीतकालीन यात्रा की बढ़ती लोकप्रियता उत्तराखंड के धार्मिक पर्यटन के लिए एक सकारात्मक संकेत मानी जा रही है.

और पढ़ें
Published at : 10 Dec 2025 11:42 AM (IST)
Tags :
Badrinath Dham Kedarnath Dham Uttarakhannd News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने ट्रंप के टैरिफ के जवाब में ये क्या कहा- 'पाकिस्तान ने सही किया, भारत ने...'
RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने ट्रंप के टैरिफ के जवाब में ये क्या कहा- 'पाकिस्तान ने सही किया, भारत ने...'
बिहार
बेगूसराय में JDU नेता की हत्या, देर रात घर में घुसे 6 बदमाश, सो रहे निलेश कुमार पर बरसाईं गोलियां
बेगूसराय में JDU नेता की हत्या, देर रात घर में घुसे 6 बदमाश, सो रहे निलेश कुमार पर बरसाईं गोलियां
विश्व
Jordanian Dinar Vs Indian Currency: इस मुस्लिम मुल्क में कमाए 800 तो भारत में आकर हो जाएंगे लखपति, जानें कौन सा है वह देश
इस मुस्लिम मुल्क में कमाए 800 तो भारत में आकर हो जाएंगे लखपति, जानें कौन सा है वह देश
स्पोर्ट्स
IND vs SA 1st T20I: साउथ अफ्रीका के खिलाफ शुभमन गिल हुए फ्लॉप, जल्दी आउट होने पर फैंस ने किया ट्रोल
साउथ अफ्रीका के खिलाफ शुभमन गिल हुए फ्लॉप, जल्दी आउट होने पर फैंस ने किया ट्रोल
Advertisement

वीडियोज

Crime News:लेडी कांस्टेबल के जाल में इंस्पेक्टर ?| Crime News
Madhya Pradesh News: बिटिया ने दिखाया नेताजी को 'आईना'! देर से आना सांसद को पड़ गया भारी
Rahul Gandhi on Vote Chori: वोट चोरी पर राहुल फुस्स 'बम'! | ABP News
UP Election 2027: सदन में अखिलेश..27 पर फोकस विशेष | CM Yogi | Akhilesh| Bharat Ki Baat with Pratima
Sandeep Chaudhary: वोट चोरी विवाद बढ़ा… चुनाव आयोग पर उठ रहे बड़े सवाल! | Seedha Sawal | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने ट्रंप के टैरिफ के जवाब में ये क्या कहा- 'पाकिस्तान ने सही किया, भारत ने...'
RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने ट्रंप के टैरिफ के जवाब में ये क्या कहा- 'पाकिस्तान ने सही किया, भारत ने...'
बिहार
बेगूसराय में JDU नेता की हत्या, देर रात घर में घुसे 6 बदमाश, सो रहे निलेश कुमार पर बरसाईं गोलियां
बेगूसराय में JDU नेता की हत्या, देर रात घर में घुसे 6 बदमाश, सो रहे निलेश कुमार पर बरसाईं गोलियां
विश्व
Jordanian Dinar Vs Indian Currency: इस मुस्लिम मुल्क में कमाए 800 तो भारत में आकर हो जाएंगे लखपति, जानें कौन सा है वह देश
इस मुस्लिम मुल्क में कमाए 800 तो भारत में आकर हो जाएंगे लखपति, जानें कौन सा है वह देश
स्पोर्ट्स
IND vs SA 1st T20I: साउथ अफ्रीका के खिलाफ शुभमन गिल हुए फ्लॉप, जल्दी आउट होने पर फैंस ने किया ट्रोल
साउथ अफ्रीका के खिलाफ शुभमन गिल हुए फ्लॉप, जल्दी आउट होने पर फैंस ने किया ट्रोल
बॉलीवुड
Tere Ishk Mein BO Day 5: 'धुरंधर' के आगे भी खूब नोट बटोर रही 'तेरे इश्क में', लेकिन हिट होने के लिए चाहिए अभी इतने करोड़
'धुरंधर' के आगे भी खूब नोट बटोर रही 'तेरे इश्क में', लेकिन हिट होने के लिए चाहिए अभी इतने करोड़
लाइफस्टाइल
Egg Storage: क्या फ्रिज में रखने से सड़ जाते हैं अंडे या रहते हैं फ्रेश? जान लें अपने काम की बात
क्या फ्रिज में रखने से सड़ जाते हैं अंडे या रहते हैं फ्रेश? जान लें अपने काम की बात
नौकरी
DTU में 66 पदों पर भर्ती, आज आवेदन की अंतिम डेट; जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन
DTU में 66 पदों पर भर्ती, आज आवेदन की अंतिम डेट; जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन
जनरल नॉलेज
Youtube पर गोल्डन बटन मिलने के बाद कितनी होती है कमाई, इस पर कितना लगता है टैक्स?
Youtube पर गोल्डन बटन मिलने के बाद कितनी होती है कमाई, इस पर कितना लगता है टैक्स?
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Embed widget