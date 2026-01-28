उत्तराखंड कैबिनेट बैठक: वन्यजीव राहत, बजट सत्र की तिथि पर हो सकता है फैसला

उत्तराखंड सरकार की आज एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक आयोजित होने जा रही है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह बैठक बुधवार सुबह 11 बजे देहरादून स्थित सचिवालय में होगी. बैठक को आगामी बजट सत्र के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है, जिसमें विधानसभा के बजट सत्र की तिथि और आयोजन स्थल को लेकर अंतिम फैसला लिया जा सकता है.

सरकारी सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट की तैयारियों को अंतिम रूप देने की दिशा में आगे बढ़ रही है. ऐसे में कैबिनेट बैठक में बजट सत्र से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा और मंजूरी की संभावना है. बजट सत्र के दौरान राज्य की आर्थिक स्थिति, विकास योजनाओं और नई घोषणाओं पर सरकार का फोकस रहेगा.

वन्यजीव हमले पीड़ितों को राहत बढ़ने की संभावना

बैठक में वन्यजीवों के हमलों से प्रभावित लोगों को राहत देने से जुड़े प्रस्ताव भी चर्चा के एजेंडे में शामिल हो सकते हैं. खासतौर पर जंगली जानवरों के हमले में घायल व्यक्तियों को दी जाने वाली चिकित्सा सहायता राशि बढ़ाने पर सरकार विचार कर सकती है. हाल के दिनों में राज्य के कई पर्वतीय और वनांचल क्षेत्रों से वन्यजीव हमलों की घटनाएं सामने आई हैं, जिसके बाद मुआवजा और उपचार सहायता बढ़ाने की मांग तेज हुई है.

कई विभागों के प्रस्तावों पर होगी चर्चा

इसके अलावा कैबिनेट बैठक में आवास विभाग, गृह विभाग, शिक्षा विभाग और वित्त विभाग से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर भी विचार किया जा सकता है. इनमें सरकारी योजनाओं की प्रगति, प्रशासनिक सुधार और नीतिगत निर्णय शामिल हो सकते हैं.

महत्वपूर्ण फैसलों की उम्मीद

कैबिनेट बैठक से राज्य के विकास और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसलों की उम्मीद की जा रही है. बैठक के बाद सरकार की ओर से लिए गए निर्णयों की औपचारिक जानकारी साझा की जाएगी. राज्य की जनता और राजनीतिक हलकों की निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई हैं, क्योंकि बजट सत्र और जनहित से जुड़े कई मुद्दों पर सरकार की दिशा इसी बैठक से तय हो सकती है.