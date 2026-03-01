'मेरे खामेनेई को धोखे से मारा', ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत पर लखनऊ में रो रहीं मुस्लिम महिलाएं

ईरान सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई का रविवार (1 मार्च) को इजराइल-अमेरिका द्वारा हमले में निधन हो गया. इस बीच उनके समर्थकों समेत मुस्लिम समुदाय में मातम पसरा हुआ है. अली खामेनेई की मौत का विरोध अब भारत में भी होना शुरू हो गया है. लखनऊ में खामेनेई की मौत पर मुस्लिम महिलाएं फफक-फफक कर रो रहीं हैं.

अली खामेनेई की मौत के बाद यूपी की राजधानी लखनऊ में महिलाएं सड़कों पर आ गई हैं. इस बीच एक महिला का आरोप है कि 'मेरे खामेनेई को धोखे से मारा'. इस दौरान महिलाएं जमकर अमेरिका-इजराइल का विरोध कर रही हैं. सड़कों पर ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत से कोहराम मचा हुआ है.

खामेनेई की मौत पर क्या बोली मुस्लिम महिला?

इस बीच विरोध जता रही महिला का कहना है कि जिनकी नजरों में गद्दारी और धोखेबाजी है उन लोगों ने खामेनेई को धोखे से मारा है. उन्होंने आगे कहा कि खामेनेई मेरा कल भी शेर था, आज भी शेर है और कयामत तक शेर रहेगा. उन्होंने आगे कहा कि एक खामेनेई मरेगा तो हजार खामेनेई पैदा होंगे.

#WATCH | Lucknow, UP | On killing of Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, a protestor says, "Those who have treachery in their blood have killed Khamenei with deception... If one Khamenei is killed, a thousand Khameneis will rise... Israel and America are cheaters..." https://t.co/nn9suO356l pic.twitter.com/DXAGHYZjXH — ANI (@ANI) March 1, 2026

उन्होंने आगे कहा कि हम माओं ने बेटों को कुर्बानियां देने के लिए पैदा किया है.इजराइल अमेरिका को लेकर कहा कि इन पर लानत है. यह धोखेबाज हैं. यह गद्दार हैं. इनसे कभी वफा नहीं हो सकती.इनकी नस्लें गद्दार और धोखेबाज हैं. कई महिलाएं जमकर रोती हुई दिखाई दे रही हैं.

लखनऊ इमामबाड़े पर किया प्रदर्शन

दूसरी तरफ लखनऊ के घंटाघर पर अली खामेनेई की मौत के बाद पुरुषों ने भी जोरदार विरोध जताया है. इस बीच उन्होंने दुख जाहिर करते हुए अमेरिका और इजराइल पर जमकर नारेबाजी की है. वहीं भारी संख्या में लोग बड़े इमामबाड़े पर मौजूद होकर प्रदर्शन कर रहे हैं.

प्रदर्शनकारियों की तरफ से अमेरिका और इजराइल मुर्दाबाद के भी नारे लग रहे हैं. इस प्रदर्शन में पुरुषों के साथ महिलाएं और बच्चे भी भारी तादाद में शामिल हैं. सभी अली खामेनेई की मौत पर अपना दुख जाहिर कर रहे हैं.