'ट्रंप और नेतन्याहू ने डेथ वारंट पर साइन किया', खामेनेई की मौत पर भड़के मौलाना कल्बे जवाद

ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत को लेकर लखनऊ में शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि खामेनेई को इजरायल और अमेरिका ने हमले में शहीद किया. मौलाना कल्बे जवाद ने कहा कि हमारे मजहब में शहादत सबसे बड़ा दर्जा है और हर मोमिन दुआ करता है कि उसे शहादत नसीब हो. उनके मुताबिक आयतुल्लाह अली खामेनेई खुद भी शहीद होने की तमन्ना जताया करते थे.

बंकर में छुपने की खबरों को बताया अफवाह

उन्होंने मीडिया में चली उन खबरों को झूठा करार दिया जिनमें कहा गया था कि खामेनेई बंकर में छुपे हैं. एएनआई को दिए बयान में उन्होंने कहा कि वह अपने घर में सामान्य जीवन जी रहे थे, दफ्तर आ जा रहे थे और लोगों से मुलाकात कर रहे थे. उसी दौरान इजरायल और अमेरिका ने हमला कर उन्हें शहीद कर दिया और उनके साथ कई उलेमा भी मारे गए.

ट्रंप और नेतन्याहू पर साधा निशाना

मौलाना ने कहा कि शहीद का खून कभी बेकार नहीं जाता और उसी से इनकलाब जन्म लेता है. उन्होंने आरोप लगाया कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने डेथ वारंट पर साइन कर दिए हैं. उन्हें अंजाम भुगतना होगा और इनकी मौत भी बहुत बदतर होगी.

तीन दिन के शोक और कैंडल मार्च का ऐलान

उन्होंने तीन दिन के शोक का ऐलान किया और लोगों से दुकानों व कारोबार को बंद रखने की अपील की, साथ ही जबरदस्ती न करने की बात भी कही. उन्होंने कहा कि यह इंसानियत का नुकसान है क्योंकि खामेनेई बेकसूरों और फिलिस्तीनियों के लिए आवाज उठाते थे. आज रात कैंडल मार्च निकाला जाएगा और देशभर में शोक मनाया जाएगा.

खामेनेई के मारे जाने की खबर सुनते ही शिया समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए. छोटे इमामबाड़े के पास बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और अमेरिका व इजरायल के खिलाफ नारेबाजी की गई.