हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUttarakhand Weather: उत्तराखंड में मौसम की प्रचंड मार, केदारनाथ में भारी बर्फबारी, रुद्रप्रयाग में हिमस्खलन का अलर्ट

Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में मौसम की प्रचंड मार, केदारनाथ में भारी बर्फबारी, रुद्रप्रयाग में हिमस्खलन का अलर्ट

Uttarakhand Weather: मौसम विभाग ने 27 जनवरी से उत्तराखंड सहित अन्य पर्वतीय राज्यों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है. विभाग के अनुसार उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हिमस्खलन की आशंका बनी हुई है.

By : दानिश खान | Updated at : 27 Jan 2026 02:39 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे ठंड का असर तेज़ी से बढ़ गया है. ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम ने करवट ले ली है और केदारनाथ धाम में देर रात से लगातार बर्फबारी हो रही है. बर्फ की सफेद चादर से धाम का पूरा क्षेत्र ढक गया है, जिससे शीतलहर और अधिक बढ़ गई है.

मौसम विभाग ने 27 जनवरी से उत्तराखंड सहित अन्य पर्वतीय राज्यों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है. विभाग के अनुसार उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हिमस्खलन की आशंका बनी हुई है. इसी को देखते हुए जनपद रुद्रप्रयाग को डेंजर लेवल-2 की श्रेणी में रखा गया है. विशेषज्ञों का कहना है कि अधिक बर्फबारी की स्थिति में एवलांच और अन्य आपदाओं का खतरा बढ़ सकता है.

मौसम को लेकर अलर्ट मोड प्रशासन

संभावित आपदा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं. आपदा परिचालन केंद्र को सतर्क रहने और हर स्थिति पर नजर बनाए रखने को कहा गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से समय रहते निपटा जा सके.

केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी

फिलहाल जनपद में केदारनाथ धाम और उच्च हिमालयी क्षेत्रों जैसे मध्यमहेश्वर घाटी, तुंगनाथ और हरियाली कांठा में ही मौसम का असर स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है. इन इलाकों में बर्फबारी और ठंड का प्रकोप बना हुआ है, जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश नहीं हुई है. लेकिन, ठंडी हवाएं चलने की वजह से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है.

ठंड बढ़ने के कारण जनजीवन प्रभावित होने लगा है. स्थानीय लोगों और यात्रियों को अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है. प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है. मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में पहाड़ों पर आज भी बर्फबारी और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है. 

UGC के नए नियमों पर क्या है नगीना सांसद का रुख? चंद्रशेखर आजाद ने क्लियर किया स्टैंड 

Published at : 27 Jan 2026 02:39 PM (IST)
Tags :
Weather Weather Today IMD Uttarakhand Weather UTTARAKHAND NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में राष्ट्रपति शासन? निलंबित पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री बोले- व्यवस्था बहाल करने के लिए...
यूपी में राष्ट्रपति शासन? निलंबित पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री बोले- व्यवस्था बहाल करने के लिए...
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
बॉलीवुड
एक्टर बनने से पहले देश के 'बॉर्डर' पर जाबांजी दिखा चुके हैं ये सेलेब्स, लिस्ट में नाना पाटेकर से गूफी पेंटल शामिल
नाना पाटेकर से लेकर गूफी पेंटल तक, देश के 'बॉर्डर' पर जाबांजी दिखा चुके हैं ये सेलेब्स
Advertisement

वीडियोज

UGC Protest: 'UGC के काले कानून वापस लो..', छात्रों का सरकार को अल्टीमेटम! | CM Yogi | Breaking
UGC Protest: क्या UGC विवाद की आग बुझाने के लिए बनेगी 'हाईलेवल कमेटी'?
UGC Protest: UGC के नए नियम पर छात्रों ने सरकार से पूछे तीखे सवाल? | Breaking | Lucknow | CM yogi
UGC Protest: लखनऊ में UGC के नए नियमों का छात्रों ने किया विरोध| Breaking | Lucknow | CM yogi
India-Europe Trade Deal: साइन हुआ भारत-EU के बीच डील, आखिर क्यों 'मदर ऑफ आल डील्स' का मिला नाम?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में राष्ट्रपति शासन? निलंबित पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री बोले- व्यवस्था बहाल करने के लिए...
यूपी में राष्ट्रपति शासन? निलंबित पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री बोले- व्यवस्था बहाल करने के लिए...
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
बॉलीवुड
एक्टर बनने से पहले देश के 'बॉर्डर' पर जाबांजी दिखा चुके हैं ये सेलेब्स, लिस्ट में नाना पाटेकर से गूफी पेंटल शामिल
नाना पाटेकर से लेकर गूफी पेंटल तक, देश के 'बॉर्डर' पर जाबांजी दिखा चुके हैं ये सेलेब्स
ट्रेंडिंग
लगता है लव मैरिज... पत्नी के साथ कड़ाही मांज रहा था पति, वीडियो देख यूजर्स बोले- जोरू का गुलाम 
लगता है लव मैरिज... पत्नी के साथ कड़ाही मांज रहा था पति, वीडियो देख यूजर्स बोले- जोरू का गुलाम 
हेल्थ
सिगरेट से ज्यादा खतरनाक है लंबे समय तक बैठना, जानें किस अंग को पहुंचता है सबसे ज्यादा नुकसान?
सिगरेट से ज्यादा खतरनाक है लंबे समय तक बैठना, जानें किस अंग को पहुंचता है सबसे ज्यादा नुकसान?
जनरल नॉलेज
जानवर भी तो बूढ़े होते हैं तो इनके दांत क्यों नहीं टूटते, जबकि इंसानों के लग जाती है बत्तीसी?
जानवर भी तो बूढ़े होते हैं तो इनके दांत क्यों नहीं टूटते, जबकि इंसानों के लग जाती है बत्तीसी?
दिल्ली NCR
UGC Protest LIVE: यूजीसी चेयरमैन सरकार के पास फिर लेकर जाएंगे यह मुद्दा, 15 दिन में जवाब देने का किया वादा
LIVE: यूजीसी चेयरमैन सरकार के पास फिर लेकर जाएंगे यह मुद्दा, 15 दिन में जवाब देने का किया वादा
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
ENT LIVE
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Embed widget