Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में मौसम की प्रचंड मार, केदारनाथ में भारी बर्फबारी, रुद्रप्रयाग में हिमस्खलन का अलर्ट
Uttarakhand Weather: मौसम विभाग ने 27 जनवरी से उत्तराखंड सहित अन्य पर्वतीय राज्यों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है. विभाग के अनुसार उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हिमस्खलन की आशंका बनी हुई है.
उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे ठंड का असर तेज़ी से बढ़ गया है. ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम ने करवट ले ली है और केदारनाथ धाम में देर रात से लगातार बर्फबारी हो रही है. बर्फ की सफेद चादर से धाम का पूरा क्षेत्र ढक गया है, जिससे शीतलहर और अधिक बढ़ गई है.
मौसम विभाग ने 27 जनवरी से उत्तराखंड सहित अन्य पर्वतीय राज्यों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है. विभाग के अनुसार उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हिमस्खलन की आशंका बनी हुई है. इसी को देखते हुए जनपद रुद्रप्रयाग को डेंजर लेवल-2 की श्रेणी में रखा गया है. विशेषज्ञों का कहना है कि अधिक बर्फबारी की स्थिति में एवलांच और अन्य आपदाओं का खतरा बढ़ सकता है.
मौसम को लेकर अलर्ट मोड प्रशासन
संभावित आपदा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं. आपदा परिचालन केंद्र को सतर्क रहने और हर स्थिति पर नजर बनाए रखने को कहा गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से समय रहते निपटा जा सके.
केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी
फिलहाल जनपद में केदारनाथ धाम और उच्च हिमालयी क्षेत्रों जैसे मध्यमहेश्वर घाटी, तुंगनाथ और हरियाली कांठा में ही मौसम का असर स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है. इन इलाकों में बर्फबारी और ठंड का प्रकोप बना हुआ है, जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश नहीं हुई है. लेकिन, ठंडी हवाएं चलने की वजह से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है.
ठंड बढ़ने के कारण जनजीवन प्रभावित होने लगा है. स्थानीय लोगों और यात्रियों को अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है. प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है. मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में पहाड़ों पर आज भी बर्फबारी और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है.
UGC के नए नियमों पर क्या है नगीना सांसद का रुख? चंद्रशेखर आजाद ने क्लियर किया स्टैंड
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL