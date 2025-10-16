उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर लंबे समय से इंतजार कर रहे विधायकों का इंतजार खत्म होने वाला है. बता दें कि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफा देने के बाद लंबे समय से कैबिनेट के कई पद खाली चल रहे हैं. इसको लेकर समय-समय पर चर्चा होती रहती है वहीं अब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एबीपी न्यूज़ से बातचीत में इस बात की पुष्टि की है कि जल्द ही कैबिनेट का विस्तार हो सकता है.

बता दे कि प्रदेश की कैबिनेट में पांच पद खाली चल रहे हैं इनमें से चार पद काफी लंबे समय से खाली है जबकि एक पद पूर्व संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफा के बाद खाली हुआ था. भाजपा के विधायक इन पदों के जल्द भरे जाने का इंतजार कर रहे हैं लेकिन कई बार की चर्चाओं के बावजूद अब तक नतीजा सामने नहीं आया है.

जल्द ही सीएम धामी जाएंगे दिल्ली

बता दें की प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जल्द ही दिल्ली जाने वाले हैं और इस विषय पर केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा करेंगे इसके बाद कैबिनेट विस्तार का रास्ता साफ हो सकता है. ऐसे में उन तमाम विधायक को के लिए राहत भरी खबर है जो कैबिनेट में जगह पाने के लिए काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं.

खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस बात को कह चुके हैं कि कैबिनेट के विस्तार के लिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व से इस बारे में चर्चा होने के बाद जल्दी कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा उम्मीद जताई जा रही है कि नवंबर में विशेष सत्र होना है और इस सत्र के दौरान ही कैबिनेट में नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है . राज्य अपना 25 व स्थापना वर्ष मनाने वाला है इस मौके पर एक विशेष सत्र उत्तराखंड में होना है विशेष सत्र के दौरान ही कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है.