आगरा: कोल्ड स्टोर में गैस रिसाव से मची अफरा-तफरी, सांस लेने में दिक्कत; 40 लोगों का इलाज जारी

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उत्तर प्रदेश के आगरा में गुरूवार रात थाना पिनाहट क्षेत्र के गांव कुकथरी के पास अमोनिया गैस का रिसाव होने से इलाके में हड़कंप मच गया. गांव के पास स्थित एक कोल्ड स्टोर से गैस रिसाव हुआ. अचानक गैस की तेज बदबू फैलने लगी, जिसके बाद पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई. बदबू इतनी तेज थी कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी. स्थिति बिगड़ती देख ग्रामीण अपने घर छोड़कर बाहर खेतों की ओर निकल आए. देखते ही देखते गांव में दहशत का माहौल बन गया और लोग अपने परिवारों को लेकर सुरक्षित स्थानों की ओर जाने लगे.

सूचना पर जिला प्रशासन और पुलिस के आलाधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और स्थिति देखी. अभी तक किसी के हताहत या गंभीर होने की सूचना नहीं है. फिलहाल रिसाव बंद करने और कंट्रोल करने के लिए टीमें लगी हैं. अधिकारियों ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है.

40 लोगों को दिया गया उपचार

सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश शुरू की गई. गैस की बदबू के कारण गांव के लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने में प्रशासन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. कई ग्रामीण पहले ही गांव से बाहर निकल गए थे. इस दौरान गैस के असर से करीब 40 लोगों को दिक्कत होने लगी जिन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया है. स्वास्थ्य विभाग की कई टीमें भी मौके पर पहुंच गईं और प्रभावित लोगों की जांच व उपचार की प्रक्रिया शुरू की गई.

डीएम आलाधिकारियों के साथ मौके पर मौजूद

घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी, एडिशनल पुलिस कमिश्नर रामबदन सिंह व डीसीपी ईस्ट अभिषेक अग्रवाल ने गांव के हालात की जानकारी ली और संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए. प्रशासन की ओर से पूरे क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है और गैस रिसाव के कारणों की जांच की जा रही है. पुलिस, दमकल और स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार मौके पर मौजूद हैं और ग्रामीणों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं. यह पूरा मामला थाना पिनाहट क्षेत्र के गांव कुकथरी का बताया जा रहा है.