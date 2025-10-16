ग्रेटर नोएडा में मिलावटखोरों पर खाद्य विभाग का शिकंजा कसता जा रहा है. त्योहारों के सीजन में जहां लोग मिठाइयों और दूध के उत्पादों की खरीदारी में जुटे हैं, वहीं कुछ दुकानदार इस मौके पर लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं. बुधवार को खाद्य विभाग की टीम ने ऐसी ही कार्रवाई में कई जगहों पर छापेमारी की. इस दौरान रसगुल्लों में कीड़े पाए गए, जबकि गाय के घी में मिलावट का मामला सामने आया.अधिकारियों ने मौके से 110 किलो रसगुल्ले नष्ट कराए और 128 किलो मिलावटी घी जब्त किया.

सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय सर्वेश मिश्रा ने बताया कि विभाग की कई टीमों ने बुधवार को ग्रेटर नोएडा, जेवर और नोएडा के अलग-अलग इलाकों में छापे मारे. टीम ने दनकौर स्थित एक पनीर भंडार से पनीर का नमूना लिया. वहीं सेक्टर डेल्टा-1 में बाबू रतन मिष्ठान भंडार से कलाकंद का नमूना जांच के लिए भेजा गया.

डेयरी की गाड़ी से भी नमूने लिए

इसी तरह, जेवर टोल प्लाजा पर देर रात दूध और पनीर की गाड़ियों की जांच की गई. जांच के दौरान मथुरा की मधु डेयरी के दूध के टैंकर और आगरा की श्री श्याम डेयरी की गाड़ी से भी नमूने लिए गए.

सबसे चौंकाने वाला मामला नोएडा के सोरखा गांव से सामने आया, जहां दशरथ सिंह की निर्माणशाला में रसगुल्लों का भंडारण हो रहा था. वहां रखे रसगुल्लों में कीड़े मिले, जिसके बाद विभाग ने मौके पर ही 110 किलो रसगुल्ले नष्ट कराए और नमूना जांच के लिए भेजा.

वहीं इकोटेक-3 स्थित सेरेलैक इंडिया कंपनी में भी खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापा मारा. यहां गाय के घी और दूध की पैकिंग की जा रही थी.निरीक्षण में 128 किलो घी सीज किया गया. प्रारंभिक जांच में यह घी मिलावटी पाया गया और पैकेट्स पर निर्माण तिथि व अन्य जरूरी जानकारी भी नहीं लिखी थी.

त्योहारों के मौसम में मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं. बीते वर्षों में भी विभाग ने ऐसे कई मामलों में कार्रवाई की है.अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे मिठाई या घी खरीदते समय ब्रांड, पैकिंग और लेबल जरूर जांचें. किसी भी तरह की मिलावट की शिकायत तुरंत खाद्य विभाग या हेल्पलाइन नंबर पर करें, ताकि मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई हो सके.