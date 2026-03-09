गैरसैंण में विधानसभा के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन, सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग को लेकर नारेबाजी

उत्तराखंड विधानसभा के गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण परिसर में शुरू हुए बजट सत्र के पहले ही दिन राजनीतिक माहौल गरमा गया. सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस विधायकों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और हंगामे के बीच सदन से वॉकआउट कर दिया. कांग्रेस का आरोप है कि विधानसभा सत्र की अवधि बहुत कम रखी गई है, जिससे जनता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को सदन में उठाने का पर्याप्त समय नहीं मिल पाएगा.

सत्र की शुरुआत के साथ ही कांग्रेस विधायक विधानसभा भवन के बाहर धरने पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इतने कम समय के सत्र में प्रदेश की जनता के गंभीर मुद्दों पर चर्चा संभव नहीं है. उनका कहना था कि सरकार को सत्र की अवधि बढ़ानी चाहिए, ताकि विपक्ष जनता की समस्याओं को प्रभावी तरीके से सदन में उठा सके.

'जानबूझकर सत्र को छोटा रख रही सरकार'

कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर सत्र को छोटा रख रही है ताकि महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा से बचा जा सके. इसी विरोध के चलते सत्र शुरू होने के महज करीब 15 मिनट के भीतर ही कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया. इसके बाद वे विधानसभा परिसर के बाहर धरने पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी करते रहे.

हंगामे के बीच स्थगित की गई विधानसभा की कार्यवाही

हंगामे के बीच विधानसभा की कार्यवाही फिलहाल दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई. हालांकि सदन के बाहर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है. कांग्रेस नेता लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि विधानसभा सत्र का समय बढ़ाया जाए और प्रदेश से जुड़े अहम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा कराई जाए.

'राज्यपाल के अभिभाषण के तुरंत नहीं पेश किया जाता बजट'

कांग्रेस ने सरकार पर एक और गंभीर आरोप लगाया है. उनका कहना है कि परंपरा के अनुसार राज्यपाल के अभिभाषण के बाद तुरंत बजट पेश नहीं किया जाता, लेकिन इस बार ऐसा किया जा रहा है. कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाया कि आखिर ऐसी क्या जल्दी है कि सरकार राज्यपाल के अभिभाषण के तुरंत बाद बजट पेश कर रही है और उसे जल्द से जल्द पास कराने की कोशिश में है.

वहीं सरकार दोपहर बाद विधानसभा में अपना आम बजट पेश करने की तैयारी में है. ऐसे में विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे के दिनों में विधानसभा सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव किस तरह आगे बढ़ता है.