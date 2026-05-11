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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड में आंधी-बारिश का 'ऑरेंज अलर्ट', चारधाम यात्रियों को प्रशासन ने दी सावधानी बरतने की सलाह

उत्तराखंड में आंधी-बारिश का 'ऑरेंज अलर्ट', चारधाम यात्रियों को प्रशासन ने दी सावधानी बरतने की सलाह

Chardham Yatra 2026: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के बीच मौसम विभाग ने अग़ले दो दिन आंधी-बारिश की चेतावनी दी है. ऐसे में श्रद्धालुओं को सावधान रहने की अपील की गई है.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 11 May 2026 07:36 AM (IST)
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उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. इस बीच मौसम विभाग ने राज्य में मौसम को लेकर ताजा अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में अगले कुछ दिन मेघ गर्जन के साथ बिजली चमकने और आंधी-बारिश का ऑरेंज अलर्ट दिया है. जिसके बाद प्रशासन की ओर से चारधाम के तीर्थयात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है और सावधानी बरतने की सलाह दी है. 

उत्तराखंड में प्रतिकूल मौसम की स्थिति को लेकर मौसम विभाग द्वारा ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी किए जाने के बाद रविवार को अधिकारियों ने चार धाम तीर्थयात्रियों और पर्यटकों से 12 और 13 मई को अपनी यात्रा के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने का आग्रह किया  है. प्रशासन ने मौसम को देखते हुए ही अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है.  

आंधी-बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी

मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में मंगलवार और बुधवार को पहाड़ों पर मेघ गर्जन और तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है. इस चेतावनी में अगले 48 घंटों के दौरान उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों विशेष रूप से अत्यंत ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और खराब मौसम का अनुमान जताया गया है.  ऐसे में पहाड़ों पर जाना खतरनाक हो सकता है. 

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श्रद्धालुओं से सावधान रहने की अपील

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने पर्वतीय जिलों के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज और हिमपात का अनुमान जताया है. अधिकारियों ने पहाड़ों में कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है.

गढ़वाल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने श्रद्धालुओं को मौसम की नवीनतम रिपोर्ट से अवगत रहने की सलाह दी है. पांडे ने एक बयान में कहा कि तीर्थयात्रियों को मौसम की नवीनतम जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और पूरी सावधानी के साथ अपनी यात्रा की योजना बनानी चाहिए. 

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Published at : 11 May 2026 07:36 AM (IST)
Tags :
Uttarakhand Weather Uttarakhand Kedarnath Dham Chardham Yatra 2026
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