पीएम मोदी की अपील पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बयान, प्रधानमंत्री को दी ये बेचने की सलाह

अमेरिका-ईरान युद्ध के बीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से सोना नहीं खरीदने और तेल का कम से कम इस्तेमाल करने की अपील की है, जिस पर ज्योतिष्पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने तीखा प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि पहले सरकार को लोगों से खर्च में कटौती करने के लिए कहने से पहले अपने '8,000 करोड़ रुपये के विमान' को बेचकर अपेक्षाकृत कम ईंधन खपत वाले विमानों का उपयोग करना चाहिए.

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती सोमवार को सोनभद्र पहुंचे थे जहां उन्होंने अपनी ‘गोविष्ट यात्रा’ के दौरान पत्रकारों से बात की. जब उनसे पीएम मोदी की अपील पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अमेरिकी डॉलर 100 रुपये के करीब पहुंच रहा है और मितव्ययिता के उपाय सत्ता में बैठे लोगों से शुरू होने चाहिए.

पीएम मोदी की अपील पर बोले अविमुक्तेश्वरानंद

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सोना न खरीदने की अपील पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा, "पहले 8,000 करोड़ रुपये के विमान को बेचकर कम ईंधन खपत वाले विमान का इस्तेमाल किया जाए. धर्म का काम घर से शुरू होना चाहिए." डॉलर 95 रुपये तक पहुंच चुका है और जल्द ही 100 रुपये के पार जा सकता है.

शंकराचार्य ने दावा किया कि केरल, पश्चिम बंगाल और झारखंड की तुलना में उत्तर प्रदेश में गायों की आबादी घटी है. देश के नेता और राजनीतिक दल गो हत्या रोकने में नाकाम रहे हैं, इसलिए अब वह गो प्रेमी मतदाताओं के बीच जाकर उन्हें जागरूक कर रहे हैं. उनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य गो रक्षा और गौ प्रतिष्ठा है.

यूपी के स्मार्ट बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, 200 करोड़ की अतिरिक्त वसूली लौटाएगा बिजली विभाग

गो हत्या का बंद करने की माँग

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने आरोप लगाया, कुछ नेता गो हत्यारों से पैसा लेकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं. ऐसे में गो हत्या बंद होने की उम्मीद करना व्यर्थ है. मतदाताओं को ऐसे लोगों को वोट नहीं देना चाहिए. उन्होंने राज्य सरकार को कागजी शेर बताया.

उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए वह विभिन्न क्षेत्रों में जाकर मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं. संत का पद राजा से ऊंचा होता है. योगी आदित्यनाथ ने संत रहते हुए मुख्यमंत्री पद स्वीकार किया, जिससे वह अपने पद से नीचे आ गए. अब वह मुख्यमंत्री हैं, संत नहीं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकारी गोशालाओं में गायों की स्थिति खराब है.

यूपी कैबिनेट विस्तार के बाद बीजेपी ने बुलाई सभी जिलाध्यक्षों की बैठक, मिशन-27 पर बनेगी रणनीति