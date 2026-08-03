मिशन-27 को लेकर उत्तराखंड BJP की बैठक, चुनाव को लेकर बनी रणनीति
Uttarakhand News in Hindi: उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने संगठन और सरकार के बीच समन्वय को और मजबूत करने की रणनीति बनाई है.
उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने संगठन और सरकार के बीच समन्वय को और मजबूत करने की रणनीति बनाई है. इसी क्रम में प्रदेश के विभिन्न बोर्डों, निगमों और आयोगों में नियुक्त दायित्वधारियों को अब संगठन के हर मंडल में जिम्मेदारी देने की तैयारी है.
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने रविवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में दायित्वधारियों के साथ संवाद कर आगामी चुनावी रणनीति, जनसंपर्क और संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर विस्तार से चर्चा की.
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सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दायित्वधारी सरकार और जनता के बीच सबसे मजबूत सेतु की भूमिका निभाते हैं. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए दायित्वधारियों की सक्रिय भागीदारी बेहद जरूरी है. उन्होंने सभी दायित्वधारियों से अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार जनता के बीच रहने, उनकी समस्याएं सुनने और संबंधित विभागों तथा शासन स्तर तक उन्हें प्राथमिकता से पहुंचाने का आह्वान किया.
मुख्यमंत्री ने कहा कि दायित्वधारी केवल योजनाओं का प्रचार-प्रसार ही न करें, बल्कि जनता से मिलने वाले सुझाव और फीडबैक भी सरकार तक पहुंचाएं, ताकि योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके और लोगों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान हो.
हर संगठनात्मक मंडल में तय होगी भूमिका
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों और विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश के प्रत्येक संगठनात्मक मंडल में दायित्वधारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी. प्रत्येक दायित्वधारी को निर्धारित क्षेत्र में संगठन के साथ समन्वय बनाकर कार्य करना होगा और पार्टी की गतिविधियों में पूरी सक्रियता के साथ भागीदारी निभानी होगी.
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने विभिन्न बोर्डों और निगमों में 100 से अधिक दायित्वधारी नियुक्त किए हैं. अब इन सभी की ऊर्जा और अनुभव का उपयोग संगठन को मजबूत करने और चुनावी तैयारियों में किया जाएगा.
जीत की ‘हैट्रिक’ के लिए जुटेगी पूरी टीम
भाजपा नेतृत्व ने स्पष्ट किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लक्ष्य को लेकर संगठन पूरी तैयारी में जुटा है. इसके लिए दायित्वधारियों को भी मैदान में सक्रिय भूमिका निभानी होगी. उन्हें सरकारी योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाने, जनता के बीच संवाद बढ़ाने और स्थानीय स्तर पर संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी जाएगी.
बैठक में यह भी तय किया गया कि आगामी ‘तिरंगा यात्रा’ सहित पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों में दायित्वधारियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, ताकि संगठनात्मक गतिविधियों को और गति मिल सके.
सोशल मीडिया पर भी निभानी होगी जिम्मेदारी
संवाद के दौरान दायित्वधारियों से सोशल मीडिया पर भी अधिक सक्रिय रहने को कहा गया. उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं, विकास कार्यों, जनहित के फैसलों और संगठनात्मक कार्यक्रमों की जानकारी प्रभावी तरीके से आम जनता तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए. पार्टी का मानना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी लोगों से सीधा संवाद मजबूत किया जा सकता है.
जनता से संवाद और फीडबैक पर रहेगा विशेष जोर
बैठक में इस बात पर विशेष बल दिया गया कि दायित्वधारी अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित रूप से जनता के बीच जाएं, स्थानीय समस्याओं को समझें और उनका समाधान कराने में सक्रिय भूमिका निभाएं. साथ ही लोगों की अपेक्षाओं और सुझावों को संगठन एवं सरकार तक पहुंचाकर जनहित के कार्यों को और प्रभावी बनाने में योगदान दें.
बैठक में भाजपा प्रदेश महामंत्री केंद्रीय परिषद, दीपक रावत, तरुण जैन सहित विभिन्न बोर्डों, निगमों और आयोगों में नियुक्त दायित्वधारी मौजूद रहे. चुनावी तैयारियों, संगठनात्मक मजबूती और सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने की रणनीति पर सभी ने विस्तार से मंथन किया.
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