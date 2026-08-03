#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमिशन-27 को लेकर उत्तराखंड BJP की बैठक, चुनाव को लेकर बनी रणनीति

मिशन-27 को लेकर उत्तराखंड BJP की बैठक, चुनाव को लेकर बनी रणनीति

Uttarakhand News in Hindi: उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने संगठन और सरकार के बीच समन्वय को और मजबूत करने की रणनीति बनाई है.

Written By : अतुल चौहान |  Updated at : 03 Aug 2026 08:23 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने संगठन और सरकार के बीच समन्वय को और मजबूत करने की रणनीति बनाई है. इसी क्रम में प्रदेश के विभिन्न बोर्डों, निगमों और आयोगों में नियुक्त दायित्वधारियों को अब संगठन के हर मंडल में जिम्मेदारी देने की तैयारी है.

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने रविवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में दायित्वधारियों के साथ संवाद कर आगामी चुनावी रणनीति, जनसंपर्क और संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर विस्तार से चर्चा की.

नोएडा से लखनऊ तक 50 जिलों में बारिश का अलर्ट, जानें IMD का अपडेट

सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दायित्वधारी सरकार और जनता के बीच सबसे मजबूत सेतु की भूमिका निभाते हैं. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए दायित्वधारियों की सक्रिय भागीदारी बेहद जरूरी है. उन्होंने सभी दायित्वधारियों से अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार जनता के बीच रहने, उनकी समस्याएं सुनने और संबंधित विभागों तथा शासन स्तर तक उन्हें प्राथमिकता से पहुंचाने का आह्वान किया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि दायित्वधारी केवल योजनाओं का प्रचार-प्रसार ही न करें, बल्कि जनता से मिलने वाले सुझाव और फीडबैक भी सरकार तक पहुंचाएं, ताकि योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके और लोगों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान हो.

हर संगठनात्मक मंडल में तय होगी भूमिका

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों और विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश के प्रत्येक संगठनात्मक मंडल में दायित्वधारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी. प्रत्येक दायित्वधारी को निर्धारित क्षेत्र में संगठन के साथ समन्वय बनाकर कार्य करना होगा और पार्टी की गतिविधियों में पूरी सक्रियता के साथ भागीदारी निभानी होगी.

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने विभिन्न बोर्डों और निगमों में 100 से अधिक दायित्वधारी नियुक्त किए हैं. अब इन सभी की ऊर्जा और अनुभव का उपयोग संगठन को मजबूत करने और चुनावी तैयारियों में किया जाएगा.

जीत की ‘हैट्रिक’ के लिए जुटेगी पूरी टीम

भाजपा नेतृत्व ने स्पष्ट किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लक्ष्य को लेकर संगठन पूरी तैयारी में जुटा है. इसके लिए दायित्वधारियों को भी मैदान में सक्रिय भूमिका निभानी होगी. उन्हें सरकारी योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाने, जनता के बीच संवाद बढ़ाने और स्थानीय स्तर पर संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी जाएगी.

बैठक में यह भी तय किया गया कि आगामी ‘तिरंगा यात्रा’ सहित पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों में दायित्वधारियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, ताकि संगठनात्मक गतिविधियों को और गति मिल सके.

सोशल मीडिया पर भी निभानी होगी जिम्मेदारी

संवाद के दौरान दायित्वधारियों से सोशल मीडिया पर भी अधिक सक्रिय रहने को कहा गया. उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं, विकास कार्यों, जनहित के फैसलों और संगठनात्मक कार्यक्रमों की जानकारी प्रभावी तरीके से आम जनता तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए. पार्टी का मानना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी लोगों से सीधा संवाद मजबूत किया जा सकता है.

जनता से संवाद और फीडबैक पर रहेगा विशेष जोर

बैठक में इस बात पर विशेष बल दिया गया कि दायित्वधारी अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित रूप से जनता के बीच जाएं, स्थानीय समस्याओं को समझें और उनका समाधान कराने में सक्रिय भूमिका निभाएं. साथ ही लोगों की अपेक्षाओं और सुझावों को संगठन एवं सरकार तक पहुंचाकर जनहित के कार्यों को और प्रभावी बनाने में योगदान दें.

बैठक में भाजपा प्रदेश महामंत्री केंद्रीय परिषद, दीपक रावत, तरुण जैन सहित विभिन्न बोर्डों, निगमों और आयोगों में नियुक्त दायित्वधारी मौजूद रहे. चुनावी तैयारियों, संगठनात्मक मजबूती और सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने की रणनीति पर सभी ने विस्तार से मंथन किया.

अलीगढ़ में किन्नर गुरु के घर हुई चोरी का खुलासा, सोना-चांदी भी बरामद

About the author अतुल चौहान

अतुल चौहान को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 35 वर्षों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ के साथ 17 सालों से जुड़े हैं और उत्तराखंड की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. इससे पहले एएनआई समेत अन्य बड़े संस्थानों से जुड़े रहे हैं.   वे कुमाऊं रीजन, उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ रहे और क्षेत्रीय पत्रकारिता को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अतुल चौहान ने तीन दशक से अधिक के पत्रकारिता जीवन में राजनीति, प्रशासन, आपदा, विकास, सामाजिक सरोकार, चुनाव, अपराध और जनहित के अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की है. मेल आईडी- atul.media@gmail.com
Read More
Published at : 03 Aug 2026 08:23 AM (IST)
Tags :
Dehradun News UTTARAKHAND NEWS PUSHKAR SINGH DHAMI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मिशन-27 को लेकर उत्तराखंड BJP की बैठक, चुनाव को लेकर बनी रणनीति
मिशन-27 को लेकर उत्तराखंड BJP की बैठक, चुनाव को लेकर बनी रणनीति
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलीगढ़ में किन्नर गुरु के घर हुई चोरी का खुलासा, सोना-चांदी भी बरामद
अलीगढ़ में किन्नर गुरु के घर हुई चोरी का खुलासा, सोना-चांदी भी बरामद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा से लखनऊ तक 50 जिलों में बारिश का अलर्ट, जानें IMD का अपडेट
नोएडा से लखनऊ तक 50 जिलों में बारिश का अलर्ट, जानें IMD का अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पप्पू यादव के हमलावर को मिला ग्रामीणों का समर्थन, बोले- 'हैप्पी हमारा भाई'
पप्पू यादव के हमलावर को मिला ग्रामीणों का समर्थन, बोले- 'हैप्पी हमारा भाई'
Advertisement

वीडियोज

Mahadev & Sons: Narmada ने दी बड़ी खुशखबरी, किन्नर के भेष में Mogra का बाप देगा झटका!
Bollywood News: सालों बाद आमने-सामने कंगना-ऋतिक, वायरल मीम्स पर ऋतिक के रिएक्शन से भड़कीं कंगना (02.08.26)
Ranbir Kapoor के Lord Ram रोल के सपोर्ट में Dipika Chikhlia, बोलीं- एक्टर हर किरदार निभा सकता है
Pakistan में छाया Ramayana Trailer, Ranbir Kapoor, Yash और Sai Pallavi की हो रही तारीफ
Ramayana Trailer के बाद Kangana Ranaut का पुराना Sita लुक चर्चा में, एक पोस्ट से मचा बवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
देश विरोधी पोस्टर, हैंड ग्रेनेड, कश्मीर में आतंकियों के 2 मददगार गिरफ्तार, एजेंसियां अलर्ट
देश विरोधी पोस्टर, हैंड ग्रेनेड, कश्मीर में आतंकियों के 2 मददगार गिरफ्तार, एजेंसियां अलर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा से लखनऊ तक 50 जिलों में बारिश का अलर्ट, जानें IMD का अपडेट
नोएडा से लखनऊ तक 50 जिलों में बारिश का अलर्ट, जानें IMD का अपडेट
इंडिया
अभिजीत दीपके को इस छात्रा ने याद दिलाई उनकी बात, बोली- 'आपने कहा था कि...'
अभिजीत दीपके को इस छात्रा ने याद दिलाई उनकी बात, बोली- 'आपने कहा था कि...'
क्रिकेट
जिन 12 मैदानों पर होंगे विश्वकप के मैच वहां कैसा है भारत का रिकॉर्ड?
जिन 12 मैदानों पर होंगे विश्वकप के मैच वहां कैसा है भारत का रिकॉर्ड?
बॉलीवुड
Box Office: 'स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे' पर चौथे दिन हुई नोटों की बारिश, बनी भारत में हॉलीवुड की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म
'स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे' पर चौथे दिन हुई नोटों की बारिश, बनाया ये तगड़ा रिकॉर्ड
मध्य प्रदेश
Gen-Z को धीरेंद्र शास्त्री का बड़ा मैसेज, 'किसी की मां का अपमान...'
Gen-Z को धीरेंद्र शास्त्री का बड़ा मैसेज, 'किसी की मां का अपमान...'
मध्य प्रदेश
Datia Bypoll Result 2026 Live: दतिया उपचुनाव की मतगणना जारी, घनश्याम सिंह या आशुतोष तिवारी? आज होगा फैसला
Live: दतिया उपचुनाव की मतगणना जारी, घनश्याम सिंह या आशुतोष तिवारी? आज होगा फैसला
जनरल नॉलेज
जब गुड़ की मिठास बनी मातम, 8 फीट ऊंची बाढ़ में बहीं मालगाड़ी और मरे 21 लोग
जब गुड़ की मिठास बनी मातम, 8 फीट ऊंची बाढ़ में बहीं मालगाड़ी और मरे 21 लोग
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
ENT LIVE
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Toxic विवाद पर Kiara Advani का जवाब, Yash की फिल्म और फीमेल किरदारों का किया बचाव
Toxic विवाद पर Kiara Advani का जवाब, Yash की फिल्म और फीमेल किरदारों का किया बचाव
ENT LIVE
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain पर चर्चा
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain पर चर्चा
ENT LIVE
Kangana Ranaut का बचपन वाला Sita लुक वायरल, Ramayana Trailer के बीच पोस्ट बनी चर्चा
Kangana Ranaut का बचपन वाला Sita लुक वायरल, Ramayana Trailer के बीच पोस्ट बनी चर्चा
Embed widget