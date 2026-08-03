पप्पू यादव के हमलावर को मिला ग्रामीणों का समर्थन, बोले- 'हैप्पी हमारा भाई'
Pappu Yadav Attack: पप्पू यादव पर हमला करने वाला आरोपी बुलंदशहर का रहने वाला है. हैप्पी शर्मा को अब ग्रामीणों का समर्थन मिल गया है.
निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पर संवाददाता सम्मेलन के दौरान एक व्यक्ति ने उन पर चप्पल फेंक दी. इस घटना के बाद उनके समर्थकों ने हमलावर की जमकर धुनाई कर दी. पप्पू यादव पर हमला करने वाला आरोपी बुलंदशहर का रहने वाला है.आरोपी हैप्पी शर्मा बुलंदशहर के कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव नेथला हसनपुर का रहने वाला है जबकि दूसरा सुमित गिरी सिकंदरबाद क्षेत्र के गांव सहपानी का निवासी है.
हैप्पी शर्मा भाजपा के ग्रामीण मंडल का मंडल उपाध्यक्ष बताया जा रहा है तो वहीं सुमित गिरी भी भाजपा से जुड़ा बताया जा रहा है. हैप्पी शर्मा के फेसबुक एकाउंट पर भी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 18 जुलाई को हुए बुलंदशहर दौरे के दौरान शिकारपुर में हेलीपैड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट करता नजर आ रहा है तो वही यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ भी हैप्पी शर्मा और सुमित गिरी दोनों फोटो में नजर आ रहे है.
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ग्रामीणों ने किया हैप्पी शर्मा का समर्थन
वहीं घटना के बाद हैप्पी शर्मा के परिवार से किसी ने भी पप्पू यादव के दिल्ली आवास पर हमले के संबंध में बात नहीं की, लेकिन ग्रामीण हैप्पी शर्मा का समर्थन करते नजर आए. ग्रामीण बोले सनातन धर्म के खिलाफ टिप्पणी करना गलत है. ग्रामीणों का कहना है कि हैप्पी शर्मा का हम समर्थन करते है. हैप्पी हमारा भाई है.
आगे कहा कि सांसद के आवास में चाकू लेकर जाना संभव नहीं है. सनातन धर्म के खिलाफ अगर टिप्पणी की तो आज हैप्पी शर्मा और सुमित है कल हम सब होंगे. वही दूसरी तरफ पप्पू यादव पर हमले के दूसरे आरोपी सुमित गिरी की मां और भाई ने दावा किया मेरा बेटा आज दोपहर लंच बॉक्स लेकर दफ्तर के लिए निकला था.
परिजनों ने बताया कि हमें मीडिया में तस्वीर देखने के बाद ही पता चला कि सुमित दिल्ली पहुंचा है. पप्पू यादव द्वारा हत्या की साजिश के लगाए गए आरोप पूरी तरह निराधार हैं. सुमित की मां ने बेटे को रिहा करने की गुहार लगाई.
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