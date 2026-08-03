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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअलीगढ़ में किन्नर गुरु के घर हुई चोरी का खुलासा, सोना-चांदी भी बरामद

अलीगढ़ में किन्नर गुरु के घर हुई चोरी का खुलासा, सोना-चांदी भी बरामद

Aligarh News In Hindi: पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1 लाख 56 हजार रुपये नकदी, 90 ग्राम सोना और 2 किलो चांदी सहित वारदात में इस्तेमाल की कार को बरामद किया है.

Written By : खालिक अंसारी, अलीगढ़ |  Updated at : 03 Aug 2026 07:46 AM (IST)
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अलीगढ़ के थाना खैर क्षेत्र के बिलकोरा गांव में पिछले दिनों किन्नर गुरु के घर में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, पुलिस ने मुख्य आरोपी प्रभु समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1 लाख 56 हजार रुपये नकदी, 90 ग्राम सोना और 2 किलो चांदी सहित वारदात में इस्तेमाल की कार को बरामद किया है. मुख्य के खिलाफ विभिन्न जनपद में करीब 17 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, कोतवाली खेर क्षेत्र के बिलखोरा गांव में 21 जुलाई 2026 की रात्रि में अज्ञात चोरो ने किन्नर गुरु नीलम के घर में घुसकर जेवरात और रुपये चोरी की वारदात को अंजाम दिया था. अज्ञात चोरों ने 70,000 रुपये नकद और सोने-चांदी के आभूषण पर हाथ साफ किया था. इस संबध में थाने पर मुकदमा अपराध संख्या 502/26 की धारा 331 (4)/305 (ए) बीएनएस एक्ट तहत केस दर्ज किया गया था.

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पुलिस ने खंगाले 150 से ज्यादा सीसीटीवी

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन ने चोरी की घटना का खुलासा करने के लिए पुलिस टीमों का गठन किया था. एसएसपी में निर्देश पर गठित की गई थाना खैर व क्रिमिनल इंटेलीजेंस बिंग (देहात) पुलिस की संयुक्त टीमों ने चोरी की घटना के खुलासे के लिए यूपी के जनपद अलीगढ, आगरा, गाजियाबाद,नोएडा,मथुरा समेत राजस्थान व हरियाणा राज्य तक करीब 150 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले.

पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 3 को पकड़ा

पुलिस ने इस मामले में सीसीटीवी ट्रेल व सर्विलांस की टेक्निकल इनपुट के सहयोग से थाने पर दर्ज मुकदमे से संबधित शातिर चोर गिरोह एक अभियुक्त प्रभू पुत्र खेम सिंह समेत उसके दो साथी कैफ उर्फ मौहम्मद कैफ पुत्र इकबाल और गणेश पुत्र खेमा उर्फ खेम सिंह निवासी कुम्हार मौहल्ला रूणकता शनिदेव रोड को काली मां के मन्दिर के पास आगरा से गिरफ्तार किया है, आरोपियों के पास से चोरी के आभूषण, नकद रुपये सहित एक कार बरामद हुई है.

आरोपियों ने स्वीकार किया जुर्म

अलीगढ़ एसपी ग्रामीण मनीष कुमार ने बताया कि पुलिस ने एनसीआर और आसपास के जनपदों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले शातिर चोर गिरोह के तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया एक गले का हार, एक जोड़ी झुमकी, एक चैन, पांच लौंग, एक लॉकेट, एक नथनी, दो अंगूठी, एक अंगूठी सफेद धातु, तीन जोड़ी बिछिया, दस जोड़ी पायल और 1,56,000 रुपये नकदी बरामद हुआ है, साथ ही चोरी के पैसों से खरीदी हुई एक कार बरामद की गई है. पूछताछ में आरोपियों ने जुर्म स्वीकार लिया है.

खुलासा करने वाली टीम को इनाम की घोषणा

एसपी ग्रामीण ने बताया कि मुख्य अभियुक्त प्रभु के खिलाफ विभिन्न जनपदों में करीब 17 से ज्यादा गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज है, जो शातिर अपराधी डकैती जैसी घटनाओं को अंजाम देने के आरोप में कई बार जेल भी जा चुका है. जिसके चलते पुलिस ने अभियुक्तों से बरामदी के आधार पर उक्त अभियोगों में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई. एसपी ग्रामीण ने चोरी की घटना का खुलासा करने वाले पुलिस की संयुक्त टीमों को 25 हजार रुपये इनाम दिए जाने की घोषणा की.

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Published at : 03 Aug 2026 07:46 AM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Police Aligarh News
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