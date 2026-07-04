गाजियाबाद में 5 करोड़ की ठगी, फिर भी खाली हाथ रह गए साइबर ठग! जानिए कैसे बच गई पूरी रकम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom साइबर धोखाधड़ी पर तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराएं.

गाजियाबाद में साइबर ठगी का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने यह साबित कर दिया है कि साइबर फ्रॉड में समय पर उठाया गया सही कदम ठगी गई रकम को बचा सकता है. यह मामला गाजियाबाद के इंदिरापुरम का है. यहां के निवासी राज कपूर के साथ 5.08 करोड़ रुपये की साइबर ठगी हुई, लेकिन शिकायत दर्ज कराने में बिल्कुल भी देरी नहीं की गई.

इसका नतीजा यह रहा कि कुछ ही घंटों के भीतर पूरी रकम फ्रीज कर दी गई और साइबर ठग उस पैसे को दूसरे बैंक खातों में ट्रांसफर नहीं कर सके. यह मामला बताता है कि साइबर ठगी के मामलों में हर मिनट कितना अहम होता है और समय पर की गई शिकायत लाखों ही नहीं, करोड़ों रुपये भी बचा सकती है.

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क्या है पूरा मामला?

गाजियाबाद के इंदिरापुरम निवासी राज कपूर ने 2 जुलाई की रात करीब 11:45 बजे साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उनके साथ 5.08 करोड़ रुपये की साइबर ठगी हुई है. शिकायत मिलते ही साइबर क्राइम पुलिस ने बैंक और अन्य संबंधित एजेंसियों से संपर्क कर रकम को ट्रैक करने और उसे फ्रीज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी. लगातार समन्वय और कार्रवाई के बाद रात करीब 3 बजे तक पूरी 5.08 करोड़ रुपये की रकम फ्रीज कर दी गई. इससे पहले कि साइबर ठग इस रकम को अलग-अलग बैंक खातों में भेजते या उसे निकाल पाते, पूरी राशि रोक ली गई. हालांकि, पुलिस की ओर से जारी प्रेस नोट में यह नहीं बताया गया है कि आरोपियों ने किस तरीके से साइबर ठगी को अंजाम दिया था.

कैसे बच गई 5 करोड़ रुपये की रकम?

पुलिस के मुताबिक, साइबर अपराध के मामलों में शुरुआती कुछ घंटे सबसे अहम होते हैं, जिन्हें 'गोल्डन ऑवर' कहा जाता है. इसी दौरान अगर पीड़ित तुरंत शिकायत कर देता है तो बैंकिंग सिस्टम के जरिए संदिग्ध खातों में पहुंची रकम को फ्रीज या होल्ड कराया जा सकता है. इस मामले में भी समय पर शिकायत दर्ज होने की वजह से पूरी रकम को समय रहते रोक लिया गया. अगर शिकायत करने में कुछ घंटों की और देरी हो जाती, तो संभव है कि साइबर ठग रकम को कई अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर देते और उसे वापस लाना बेहद मुश्किल हो जाता.

साइबर ठगी होने पर तुरंत क्या करें?

अगर आपके साथ ऑनलाइन ठगी होती है तो सबसे पहले 1930 हेल्पलाइन पर कॉल करें या राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं. शिकायत जितनी जल्दी दर्ज होगी, रकम को फ्रीज कराने की संभावना उतनी ही अधिक होगी. देर होने पर साइबर ठग पैसे अलग-अलग बैंक खातों में भेज देते हैं, जिसके बाद रकम वापस लाना काफी मुश्किल हो जाता है. पुलिस का कहना है कि साइबर फ्रॉड का पता चलते ही बैंक खाते की जानकारी, ट्रांजैक्शन आईडी और अन्य जरूरी विवरण के साथ तुरंत शिकायत दर्ज करानी चाहिए, ताकि कार्रवाई में देरी न हो.

हालांकि, इस मामले से एक बार फिर साबित हो गया है कि साइबर ठगी होने पर घबराने के बजाय तुरंत शिकायत करना ही सबसे बड़ा बचाव है. कई मामलों में कुछ मिनटों या घंटों की देरी भी रकम वापस मिलने की संभावना को काफी कम कर देती है. ऐसे में अगर आपके साथ भी किसी तरह की ऑनलाइन ठगी होती है, तो बिना इंतजार किए तुरंत 1930 हेल्पलाइन या राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराना सबसे जरूरी कदम है.

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