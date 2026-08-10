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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'घबराइए मत आपकी समस्या का समाधान होगा', जनता दर्शन में बोले CM योगी

'घबराइए मत आपकी समस्या का समाधान होगा', जनता दर्शन में बोले CM योगी

UP News: गोरखनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में सामने आयोजित जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनीं

Written By : नीरज श्रीवास्‍तव |  Updated at : 10 Aug 2026 02:35 PM (IST)
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गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के दिग्विजयनाथ सभागार के समक्ष उन्होंने यूपी के अलग-अलग जिले से आए लोगों की समस्याओं को सुना. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए. पारिवारिक समस्याओं के साथ रुपए के अभाव में शिक्षा ग्रहण नहीं कर अपने सहित अन्य जमीनी मामलों में भी शिकायतें आई. भू-माफियाओं पर कार्रवाई और अवैध कब्जे को हटाने को लेकर भी मुख्यमंत्री सख्त दिखे.

मुख्यमंत्री ने गंभीर रूप से बीमार रोगियों की मदद का भरोसा दिलाया. जनता दर्शन में परिजनों के साथ आए बच्चों को उन्होंने ट्रॉफी और चॉकलेट देकर उनकी पढ़ाई के बारे में जानकारी ली. जनता दर्शन के पहले सीएम योगी ने गोशाला जाकर गो सेवा की.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में रात्रि प्रवास करने के बाद सोमवार सुबह जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात की. उन्होंने समस्या लेकर आए लोगों की ध्यान से बात सुनी, उनके प्रार्थना पत्र आत्मीयता से बोले, ‘घबराइए मत, आपकी समस्या का समाधान जरूर कराया जाएगा.’ जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने पास में मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर पीड़ित व्यक्ति की समस्या पर संवेदनशीलता से ध्यान दें और उसका त्वरित, गुणवत्तापूर्ण व पारदर्शी निराकरण कराएं.

सोमवार सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में सामने आयोजित जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को उनका समाधान करने के निर्देश दिए. कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक मुख्यमंत्री खुद पहुंचे. अपनेपन के भाव मे ‘कहां से आए हैं, क्या बात है’, कहते हुए एक-एक कर सबकी समस्याएं सुनीं. भरोसा दिया कि वह सभी की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित कराएंगे. किसी को भी परेशान होने या घबराने की आवश्यकता नहीं है. प्रार्थना पत्रों को उन्होंने अधिकारियों को हस्तगत करते हुए निर्देश दिया कि हर समस्या का निस्तारण समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और संतुष्टिप्रद होना चाहिए. कुछ लोगों द्वारा जमीन कब्जाने की शिकायत पर उन्होंने कठोर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए.

गंभीर बीमारियों में इलाज के लिए देंगे पर्याप्त आर्थिक सहायता

हर बार के जनता दर्शन की तरह सोमवार को भी कई लोग गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक सहायता का अनुरोध लेकर पहुंचे थे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें भरोसा देते हुए कहा कि इलाज में धन की कमी बाधक नहीं होगी, सरकार पर्याप्त आर्थिक सहायता देगी. उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इलाज में अस्पताल के इस्टीमेट की प्रक्रिया को जल्द पूर्ण कराकर शासन में भेजें. मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से इलाज के लिए धनराशि दी जाएगी. 

मंदिर की गोशाला में सीएम योगी ने की गोसेवा

गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान सोमवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिनचर्या परंपरागत रही. शिवावतार गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन करने तथा अपने गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की प्रतिमा समक्ष शीश झुकाने के बाद वह मंदिर परिसर के भ्रमण पर निकले. उन्होंने मंदिर की गोशाला में पहुंचकर गोसेवा की. गोशाला में सीएम योगी ने गोवंश को खूब दुलारा और अपने हाथों से उन्हें गुड़ खिलाया.

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Published at : 10 Aug 2026 02:35 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Gorakhpur News Yogi Adityanath
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