अखिलेश यादव को CM बनाने की मन्नत, 150 KM की दंडवत यात्रा पर निकला युवक

फर्रुखाबाद से गोला गोकर्णनाथ तक करीब 150 किलोमीटर की दंडवत कांवड़ यात्रा कर रहे शाहजहांपुर के पुवायां तहसील क्षेत्र के नवादा गांव निवासी रोहित यादव इन दिनों चर्चा में हैं. रोहित यादव का कहना है कि वह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को साल 2027 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए जाने की कामना को लेकर यह कठिन दंडवत यात्रा कर रहे हैं.

अखिलेश ने अपने कार्यकाल में युवाओं और रोजगार के लिए किया काम

रोहित यादव के अनुसार वह फर्रुखाबाद से दंडवत यात्रा करते हुए गोला गोकर्णनाथ पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में बेरोजगार युवाओं के लिए काम किया और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया. वहीं उत्तर प्रदेश के विकास में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का भी योगदना रहा है. इसी भावना के चलते वह अखिलेश यादव के साल 2027 में दोबारा मुख्यमंत्री बनने की कामना लेकर यह यात्रा कर रहे हैं.

करीब 150 किलोमीटर की इस यात्रा में रोहित सड़क पर दंडवत प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं. उनका कहना है कि यात्रा कठिन जरूर है, लेकिन उनकी आस्था और संकल्प उन्हें लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं.

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आज गंगाजल चढ़ाकर मनोकामना पूरी करने की करेंगे प्रार्थना

रोहित यादव का कहना है कि वे पूरी आस्था और संकल्प के साथ गोला गोकर्णनाथ पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे. फर्रुखाबाद से गोला गोकर्णनाथ तक करीब 150 किलोमीटर की दंडवत कांवड़ यात्रा करना आसान तो नहीं, मगर फिर भी रोहित लगाता आगे बढ़ रहे हैं. उन्हें पूरा विश्वास है की भगवान शिव उनकी मनोकामना जरूर सुनेंगे और अखिलेश यादव को दोबारा सीएम बनाएंगे. वहीं नीरज आज (10 अगस्त) गोला गोकर्णनाथ पहुंच जाएंगे और शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाएंगे.

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