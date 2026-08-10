संसद में दूध लेकर पहुंचे सपा नेता, डिंपल यादव बोलीं- 'CM अब करें दूध का दूध, पानी का पानी'

समाजवादी पार्टी लगातार राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर भारतीय जनता पार्टी और सरकार पर निशाना साधा है. इसी क्रम में सपा सांसदों ने एक बार फिर से इसे लेकर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान सपा सांसद डिंपल यादव दूध लेकर पहुंची और सीएम योगी से चंदा चोरी पर दूध का दूध और पानी का पानी साफ करने की मांग की.

डिंपल यादव ने राम मंदिर चंदा चोरी पर कहा कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही थी कि वो दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे. तो उन्हें बताना चाहिए कि जब इतनी धांधली हुई है, ट्रस्ट ने इतनी महंगी जमीनें खरीदी हैं. वहां दान चोरी, पादुका, सोने की ईंटें गायब हुईं. इसीलिए हम मांग करते हैं कि सदन के अंदर सरकार इस मामले पर स्पष्टीकरण दे.

सपा ने दूध के साथ किया प्रदर्शन

सपा सांसद ने कहा कि "ये दूध सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए हैं. क्योंकि उन्होंने बात कही थी कि दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे. लेकिन, अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है कि चंदा और दान पात्र में जो पैसा था वो जा कहां रहा था और जहां तक ये एफसीआरए बिल की बात है तो सरकार ये बताए कि आरएसएस संगठन रजिस्टर्ड है या नहीं? उसे चलाने के लिए पैसे कहां से आते हैं? कहीं ये दूध का दूध पानी का पानी का जो राज है वो इसमें ही तो नहीं छिपा है.

डिंपल यादव एफसीआरए बिल पर कहा कि ये बिल कहीं न कहीं लोगों को डराने के लिए आ रहा है. सरकार की निगाह एनजीओ की जमीन पर है.

सरकार ये बताए कि आरएसएस रजिस्टर्ड है या नहीं. अगर नहीं है तो उसे फंड कहाँ से आ रहा है?

राम मंदिर चंदा चोरी पर चर्चा की मांग

वहीं सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि सरकार राम मंदिर चंदा चोरी के मामले पर चर्चा से बचना चाहती है. विपक्ष पहले दिन से इसकी मांग कर रहा है कि एक-दो दिन की चर्चा करा लीजिए लेकिन चर्चा नहीं कराई. आपके पंद्रह दिन बेकार हो गए, एफसीआरए बिल को लेकर कहा कि सरकार जनविरोधी क़ानून पास नहीं होने देगी. सरकार दिखाती कुछ है और दिखाती कुछ और है.

धर्मेंद्र यादव ने कहा कि सरकार हर चीज़ पर कब्जा करना चाहती है. बिल अगर पहले वाले रूप में आएगा तो हम निश्चित रूप से इसे वापस कराने का काम करेंगे. वहीं सपा सांसद अफजाल अंसारी ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की माँग की. उन्होंने कहा कि ये सरकार हठधर्मी पर अमादा है. विपक्ष ने कहा कि गृहमंत्री सदन आएं को वक्तव्य दें.

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