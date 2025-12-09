कोडीन दवाओं की जांच के लिए SIT गठित, IG स्तर और FSDA अधिकारी करेंगे कड़ी पड़ताल

उत्तर प्रदेश में कोडीन युक्त प्रतिबंधित दवाओं के अवैध कारोबार पर एक्शन जारी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जांच के लिए बनाई गई SIT . ये SIT इस पूरे नेटवर्क के वित्तीय लेन-देन और अंतरराज्यीय कनेक्शन की गहराई से जांच करेगी. इस मामले पर यूपी के प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में कोडीन युक्त दवाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है. उन्होंने बताया कि कोडीन युक्त कफ सिरप से प्रदेश में अब तक किसी भी तरह की कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है. इसमे मामले की गहन जांच के लिए IG स्तर पर एसआईटी का गठन किया गया है, जिसमें FSDA के अधिकारियों को भी शामिल किया गया है.

दो महीनों में व्यापक कार्रवाई और फर्जी लाइसेंस का खुलासा

डीजीपी राजीव कृष्ण ने जानकारी दी कि पिछले दो महीनों में FSDA, जिला पुलिस और यूपी एसटीएफ ने संयुक्त रूप से बड़ा अभियान चलाकर कोडीन युक्त कफ सिरप और NDPS श्रेणी की दवाओं के अवैध भंडारण, बिक्री, वितरण और डायवर्जन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. इसके साथ ही कहा कि सोशल मीडिया पर भ्रामक अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत वाराणसी में एफआईआर दर्ज की गई है.

अयुक्त खाद्य रसद रोशन जैकब ने बताया कि जांच में सामने आया है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और झारखंड की कई दवा कंपनियों द्वारा चुनिंदा जिलों के मेडिकल स्टोरों को बेहद भारी मात्रा में कोडीन युक्त कफ सिरप की सप्लाई की गई. कई जगह फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लाइसेंस लेकर अवैध बिक्री की जा रही थी, जबकि कुछ मेडिकल स्टोर पहले से ही निरस्त लाइसेंस वाले थे.

128 FIR, लाखों शीशियां बरामद और कई गिरफ्तारियां

डीजीपी ने बताया प्रदेश में 279 मेडिकल प्रतिष्ठानों की जांच की गई, जिनमें कई प्रतिष्ठान फर्जी पाए गए या केवल बिलिंग प्वाइंट की तरह काम कर रहे थे. जांच में यह भी सामने आया कि इन दवाओं की तस्करी नेपाल और बांग्लादेश की ओर किए जाने की आशंका है. इस मामले में अभी तक 28 जिलों के 128 मेडिकल प्रतिष्ठानों और संचालकों के खिलाफ BNS और NDPS एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. इनमें वाराणसी में 38, जौनपुर 16, कानपुर नगर में 8, गाजीपुर में 6, लखीमपुर खीरी में 4 और लखनऊ में 4 सहित अन्य जिले में भी हुई हैं. इस मामले में सबसे पहले सोनभद्र में 1,675 बोतलों से भरे दो ट्रक पकड़े गए और तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. फिर गाजियाबाद और सोनभद्र की संयुक्त कार्रवाई में चार ट्रकों से 1.57 लाख से अधिक शीशियां बरामद कर आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. यूपी एसटीएफ ने भी इस मामले में नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया है पूरे प्रदेश में.