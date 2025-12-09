हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकोडीन दवाओं की जांच के लिए SIT गठित, IG स्तर और FSDA अधिकारी करेंगे कड़ी पड़ताल

कोडीन दवाओं की जांच के लिए SIT गठित, IG स्तर और FSDA अधिकारी करेंगे कड़ी पड़ताल

UP News: उत्तर प्रदेश में कोडीन युक्त दवाओं के अवैध भंडारण और बिक्री की जांच के लिए IG स्तर की SIT गठित की गई है. जिसमें FSDA के अधिकारी भी शामिल हैं और पूरे नेटवर्क की जांच की जाएगी.

By : विवेक राय | Updated at : 09 Dec 2025 12:53 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में कोडीन युक्त प्रतिबंधित दवाओं के अवैध कारोबार पर एक्शन जारी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जांच के लिए बनाई गई SIT . ये SIT इस पूरे नेटवर्क के वित्तीय लेन-देन और अंतरराज्यीय कनेक्शन की गहराई से जांच करेगी. इस मामले पर यूपी के प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में कोडीन युक्त दवाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है. उन्होंने बताया कि कोडीन युक्त कफ सिरप से प्रदेश में अब तक किसी भी तरह की कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है. इसमे मामले की गहन जांच के लिए IG स्तर पर एसआईटी का गठन किया गया है, जिसमें FSDA के अधिकारियों को भी शामिल किया गया है.

दो महीनों में व्यापक कार्रवाई और फर्जी लाइसेंस का खुलासा

डीजीपी राजीव कृष्ण ने जानकारी दी कि पिछले दो महीनों में FSDA, जिला पुलिस और यूपी एसटीएफ ने संयुक्त रूप से बड़ा अभियान चलाकर कोडीन युक्त कफ सिरप और NDPS श्रेणी की दवाओं के अवैध भंडारण, बिक्री, वितरण और डायवर्जन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. इसके साथ ही कहा कि सोशल मीडिया पर भ्रामक अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत वाराणसी में एफआईआर दर्ज की गई है.

अयुक्त खाद्य रसद रोशन जैकब ने बताया कि जांच में सामने आया है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और झारखंड की कई दवा कंपनियों द्वारा चुनिंदा जिलों के मेडिकल स्टोरों को बेहद भारी मात्रा में कोडीन युक्त कफ सिरप की सप्लाई की गई. कई जगह फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लाइसेंस लेकर अवैध बिक्री की जा रही थी, जबकि कुछ मेडिकल स्टोर पहले से ही निरस्त लाइसेंस वाले थे.

128 FIR, लाखों शीशियां बरामद और कई गिरफ्तारियां

डीजीपी ने बताया प्रदेश में 279 मेडिकल प्रतिष्ठानों की जांच की गई, जिनमें कई प्रतिष्ठान फर्जी पाए गए या केवल बिलिंग प्वाइंट की तरह काम कर रहे थे. जांच में यह भी सामने आया कि इन दवाओं की तस्करी नेपाल और बांग्लादेश की ओर किए जाने की आशंका है. इस मामले में अभी तक 28 जिलों के 128 मेडिकल प्रतिष्ठानों और संचालकों के खिलाफ BNS और NDPS एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. इनमें वाराणसी में 38, जौनपुर 16, कानपुर नगर में 8, गाजीपुर में 6, लखीमपुर खीरी में 4 और लखनऊ में 4 सहित अन्य जिले में भी हुई हैं. इस मामले में सबसे पहले सोनभद्र में 1,675 बोतलों से भरे दो ट्रक पकड़े गए और तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. फिर गाजियाबाद और सोनभद्र की संयुक्त कार्रवाई में चार ट्रकों से 1.57 लाख से अधिक शीशियां बरामद कर आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. यूपी एसटीएफ ने भी इस मामले में नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया है पूरे प्रदेश में. 

और पढ़ें
Published at : 09 Dec 2025 12:53 PM (IST)
Tags :
SIT Investigation UTTAR PRADESH NEWS UP Codeine Cough Syrup Racket Codeine Syrup Smuggling
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'यात्रियों की सुरक्षा से समझौता नहीं, हालात हो सामान्य', संसद में बोले केंद्रीय मंत्री, सैकड़ों फ्लाइट आज भी रद्द
'यात्रियों की सुरक्षा से समझौता नहीं, हालात हो सामान्य', संसद में बोले केंद्रीय मंत्री, सैकड़ों फ्लाइट आज भी रद्द
राजस्थान
बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव! कौन बना किस जिले का प्रभारी? पूरी लिस्ट ने बढ़ाई सियासी हलचल!
बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव! कौन बना किस जिले का प्रभारी? पूरी लिस्ट ने बढ़ाई सियासी हलचल!
इंडिया
IndiGo Pilot Viral Video: इंडिगो पायलट का इमोशनल मैसेज वायरल, ऐसा क्या कहा, घंटों फंसे पैसेंजर भी करने लगे तारीफ
इंडिगो पायलट का इमोशनल मैसेज वायरल, ऐसा क्या कहा, घंटों फंसे पैसेंजर भी करने लगे तारीफ
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव नहीं..उस खिलाड़ी को दो टीम इंडिया की टी20 कप्तानी, सौरव गांगुली ने दिया बड़ा बयान
सूर्यकुमार यादव नहीं..उस खिलाड़ी को दो टीम इंडिया की टी20 कप्तानी, सौरव गांगुली ने दिया बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

Goa Night Club Fire Case: देश छोड़कर फरार हो गए गोवा नाइट क्लब के मालिक | Gaurav Luthra
SIR पर Supreme Court ने भेजा नोटिस, BLO और दूसरे कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर भेजा नोटिस
Anantnag के जंगलों में NIA का सर्च ऑपरेशन, आरोपी जासिर बिलाल वानी को भी ले गई है NIA
Lucknow Breaking: प्रदेशभर से गायब हुए 545 से ज्यादा सफाईकर्मियों, ATS ने नगर निगम से मांगा ब्योरा
Indigo Crisis: सभी एयरलाइंस के साथ उड्डयन मंत्रालय की अहम बैठक | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'यात्रियों की सुरक्षा से समझौता नहीं, हालात हो सामान्य', संसद में बोले केंद्रीय मंत्री, सैकड़ों फ्लाइट आज भी रद्द
'यात्रियों की सुरक्षा से समझौता नहीं, हालात हो सामान्य', संसद में बोले केंद्रीय मंत्री, सैकड़ों फ्लाइट आज भी रद्द
राजस्थान
बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव! कौन बना किस जिले का प्रभारी? पूरी लिस्ट ने बढ़ाई सियासी हलचल!
बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव! कौन बना किस जिले का प्रभारी? पूरी लिस्ट ने बढ़ाई सियासी हलचल!
इंडिया
IndiGo Pilot Viral Video: इंडिगो पायलट का इमोशनल मैसेज वायरल, ऐसा क्या कहा, घंटों फंसे पैसेंजर भी करने लगे तारीफ
इंडिगो पायलट का इमोशनल मैसेज वायरल, ऐसा क्या कहा, घंटों फंसे पैसेंजर भी करने लगे तारीफ
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव नहीं..उस खिलाड़ी को दो टीम इंडिया की टी20 कप्तानी, सौरव गांगुली ने दिया बड़ा बयान
सूर्यकुमार यादव नहीं..उस खिलाड़ी को दो टीम इंडिया की टी20 कप्तानी, सौरव गांगुली ने दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
धुरंधर Vs एनिमल, किसकी दहाड़ से हिला बॉक्स ऑफिस? रणवीर या रणबीर कौन हैं बॉक्स ऑफिस का किंग?
धुरंधर Vs एनिमल, किसकी दहाड़ से हिला बॉक्स ऑफिस? रणवीर या रणबीर कौन हैं बॉक्स ऑफिस का किंग?
यूटिलिटी
कब आएगी किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त, जान लीजिए तारीख
कब आएगी किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त, जान लीजिए तारीख
लाइफस्टाइल
Hangover Home Remedies: आपके किचन में ही मौजूद हैं हैंगओवर उतारने वाली चीजें, न्यू ईयर और क्रिसमस की पार्टी से पहले जान लें जरूरी बात
आपके किचन में ही मौजूद हैं हैंगओवर उतारने वाली चीजें, न्यू ईयर और क्रिसमस की पार्टी से पहले जान लें जरूरी बात
शिक्षा
IIT रुड़की ने JEE Advanced 2026 के लिए बदले नियम, अब परीक्षा में शामिल हो सकेंगे सिर्फ ये कैंडिडेट्स
IIT रुड़की ने JEE Advanced 2026 के लिए बदले नियम, अब परीक्षा में शामिल हो सकेंगे सिर्फ ये कैंडिडेट्स
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Embed widget