Maharashtra: दर्दनाक हादसा! खेलते-खेलते तालाब में गिरा 5 साल का मासूम, बचाने गए मां-बाप भी डूबे

Pandharpur News: महाराष्ट्र के पंढरपुर तालुका के कोर्टी गांव में एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ, जिसने पूरे गांव को शोक में डुबो दिया. लोंढे परिवार का पांच साल का बेटा प्रज्वल खेलते हुए खेत के पास बने तालाब में गिर गया. उसे बचाने के लिए मां प्रियंका लोंढे ने तुरंत तालाब में छलांग लगा दी, लेकिन वह भी पानी में फंस गई. यह देखकर पिता विजय लोंढे भी बेटे और पत्नी को बचाने के लिए तालाब में कूद पड़े. लेकिन दुखद रूप से तीनों ही पानी से बाहर नहीं निकल पाए और तालाब में डूबने से उनकी मौत हो गई.

पुलिस ने तालाब से निकाले तीनों के शव

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस दल तुरंत मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों की सहायता से तीनों के शवों को तालाब से बाहर निकाला. इस हादसे ने पूरे गांव में मातम का माहौल बना दिया है. सभी ग्रामीणों ने बताया कि यह परिवार मेहनतकश और शांत स्वभाव का था. उनके निधन से पूरा गांव सदमे में है.

मृतक विजय (30), प्रियंका (28) और उनका बेटा प्रज्वल (5) मूल रूप से मंगलवेढ़ा तालुका के रहने वाले थे. वह पंढरपुर तालुका में मजदूरी करने के लिए सालगाड़ी के रूप में रह रहे थे. रोजमर्रा का गुजर-बसर करने के लिए वे खेतों में काम करते थे. इसी दौरान यह हादसा घटित हो गया.

नाक के बाल काटने के विवाद में सैलून मालिक और कर्मचारी की पिटाई

नवी मुंबई के कोपरखैरणे सेक्टर 4A से एक अजीब और चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां नाक के बाल काटने के एक साधारण से मुद्दे पर सैलून मालिक और उसके कर्मचारी की बेरहमी से पिटाई कर दी गई.

गणेश पार्टे नाम का एक व्यक्ति किसी अन्य दुकान से बाल कटवाने के बाद सुजय पाटिल के सैलून में पहुंचा और कर्मचारी से नाक के बाल काटने को कहा. कर्मचारी ने कहा कि जहां बाल कटवाए हैं, वहीं जाकर नाक के बाल कटवाएं. बस इतनी-सी बात पर आरोपी आगबबूला हो गया.