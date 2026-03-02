Aligarh News: होली से पहले अलीगढ़ में बड़ा कदम, मस्जिद को त्रिपाल से ढका गया

होली के त्यौहार के मद्देनजर अलीगढ़ पुलिस प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक अहम कदम उठाया है. शहर के अतिसंवेदनशील अब्दुल करीम चौराहे पर स्थित मस्जिद हलवाईयान को इस बार भी त्रिपाल से ढक दिया गया है ताकि होली खेलने के दौरान कोई हुड़दंगी मस्जिद पर रंग या गंदगी न फेंक सके.

6-7 सालों से चली आ रही है यह परंपरा

क्षेत्रीय लोगों के अनुसार यह सिलसिला पिछले 6 से 7 साल से लगातार चला आ रहा है. हर साल होली से पहले प्रशासन के सहयोग से इस मस्जिद को त्रिपाल से ढका जाता है. अब्दुल करीम चौराहे पर होली के दिन बड़ी संख्या में हुरियारे इकट्ठे होकर होली खेलते हैं. भीड़ और उत्साह के माहौल में रंग मस्जिद तक न पहुंचे इसलिए यह एहतियाती कदम उठाया जाता है.

प्रशासन और क्षेत्रीय लोगों का साझा प्रयास

क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि मस्जिद को ढकने का मकसद सिर्फ यह है कि शहर में अमन-चैन कायम रहे और किसी भी तरह का सांप्रदायिक तनाव पैदा न हो. प्रशासन के सहयोग से स्थानीय लोग मिलकर मस्जिद को त्रिपाल से ढकते हैं. गौरतलब है कि होली से एक दिन पहले पूरे बाजार क्षेत्र में होली का उत्साह रहता है और इस चौराहे पर भी जमकर रंग खेला जाता है.

पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क

होली के त्यौहार को देखते हुए अलीगढ़ पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. हुड़दंगियों पर नजर रखी जा रही है और संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है. प्रशासन का साफ संदेश है कि त्यौहार खुशी के साथ मनाया जाए लेकिन किसी भी तरह की अशांति बर्दाश्त नहीं की जाएगी. अतिसंवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखी जा रही है.