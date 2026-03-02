त्योहारों की मिठास में जहर घोलने वाले मिलावटखोरों के खिलाफ बस्ती प्रशासन ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. एडीएम प्रतिपाल सिंह और एसडीएम शत्रुघ्न पाठक के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा विभाग और भारी पुलिस बल ने हंडिया चौराहे पर स्थित मिठाई के बड़े अड्डों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की.

इस छापेमारी ने न केवल मिलावटखोरों के सिंडिकेट को हिला कर रख दिया, बल्कि बाजार में दहशत का ऐसा माहौल बना दिया और देखते ही देखते दर्जनों दुकानों के शटर गिर गए.खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने हंडिया चौराहे पर स्थित नामचीन मिठाई की दुकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की. इस दौरान भारी मात्रा में सड़ा हुआ मावा और प्रतिबंधित केमिकल बरामद होने से हड़कंप मच गया.

इन दुकानों में खाद्य विभाग ने की छापेमारी

प्रशासनिक टीम ने सबसे पहले श्रद्धा स्वीट्स और काका स्वीट पर एक साथ छापेमारी की. जांच के दौरान काका स्वीट से भारी मात्रा में ऐसा मावा मिला जिससे दुर्गंध आ रही थी. अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए लगभग 5 क्विंटल संदिग्ध मावा जब्त किया और उसे मौके पर ही नष्ट करवा दिया.

मिठाई, दूध और मावा सहित अन्य सामग्रियों का लिया सैम्पल

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने मौके से मिठाइयों, दूध, मावा और अन्य कच्ची सामग्रियों के 10 अलग-अलग नमूने लिए. इन नमूनों को विशेष सील लगाकर लैब टेस्टिंग के लिए भेजा गया है. अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद संबंधित दुकानदारों पर गंभीर आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर उनके लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे.

काका स्वीट से मिला प्रतिबंधित सेफा लाइट पाउडर

छापेमारी के दौरान टीम को काका स्वीट से प्रतिबंधित सेफा लाइट पाउडर भी मिला. फूड विभाग के अनुसार, इस केमिकल का इस्तेमाल मिठाइयों को कृत्रिम रूप से सफेद और चमकदार बनाने के लिए किया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है. खाद्य विभाग ने मिठाइयों और कच्ची सामग्री के 10 नमूने सील कर जांच के लिए लैब भेज दिए हैं.

अधिकारियों की दबिश, धड़ाधड़ गिरे दुकानों के शटर

एडीएम और एसडीएम की गाड़ियां पुलिस बल के साथ चौराहे पर रुकीं, बाजार में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई. कार्रवाई की भनक लगते ही आसपास के दर्जनों दुकानदारों ने एहतियातन अपनी दुकानों के शटर गिरा दिए और वहां से खिसक गए. टीम के साथ एडिशनल एसपी और खाद्य विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मुस्तैद रहे.

'जनता की सेहत से खिलवाड़ नहीं किया जाएगा बर्दाश्त'

एडीएम प्रतिपाल सिंह ने कहा कि जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि त्योहारों के समय मिलावटखोरी बढ़ने की आशंका रहती है. यह अभियान निरंतर जारी रहेगा. यदि लैब टेस्ट में नमूने फेल पाए गए, तो संबंधित दुकानदारों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनके लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे.