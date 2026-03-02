हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडBasti Holi News: होली से पहले मिलावटखोरों पर खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, मिठाई की दुकानों में की छापेमारी

Basti Holi News: होली से पहले मिलावटखोरों पर खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, मिठाई की दुकानों में की छापेमारी

Basti Holi News In Hindi: एडीएम प्रतिपाल सिंह और एसडीएम शत्रुघ्न पाठक के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा विभाग और भारी पुलिस बल ने हंडिया चौराहे पर स्थित मिठाई के बड़े अड्डों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की.

By : सतीश श्रीवास्तव | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 02 Mar 2026 10:27 AM (IST)
Preferred Sources

त्योहारों की मिठास में जहर घोलने वाले मिलावटखोरों के खिलाफ बस्ती प्रशासन ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. एडीएम प्रतिपाल सिंह और एसडीएम शत्रुघ्न पाठक के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा विभाग और भारी पुलिस बल ने हंडिया चौराहे पर स्थित मिठाई के बड़े अड्डों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की. 

इस छापेमारी ने न केवल मिलावटखोरों के सिंडिकेट को हिला कर रख दिया, बल्कि बाजार में दहशत का ऐसा माहौल बना दिया और देखते ही देखते दर्जनों दुकानों के शटर गिर गए.खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने हंडिया चौराहे पर स्थित नामचीन मिठाई की दुकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की. इस दौरान भारी मात्रा में सड़ा हुआ मावा और प्रतिबंधित केमिकल बरामद होने से हड़कंप मच गया.

इन दुकानों में खाद्य विभाग ने की छापेमारी

प्रशासनिक टीम ने सबसे पहले श्रद्धा स्वीट्स और काका स्वीट पर एक साथ छापेमारी की. जांच के दौरान काका स्वीट से भारी मात्रा में ऐसा मावा मिला जिससे दुर्गंध आ रही थी. अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए लगभग 5 क्विंटल संदिग्ध मावा जब्त किया और उसे मौके पर ही नष्ट करवा दिया.

मिठाई, दूध और मावा सहित अन्य सामग्रियों का लिया सैम्पल

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने मौके से मिठाइयों, दूध, मावा और अन्य कच्ची सामग्रियों के 10 अलग-अलग नमूने लिए. इन नमूनों को विशेष सील लगाकर लैब टेस्टिंग के लिए भेजा गया है. अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद संबंधित दुकानदारों पर गंभीर आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर उनके लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे.

काका स्वीट से मिला प्रतिबंधित सेफा लाइट पाउडर

छापेमारी के दौरान टीम को काका स्वीट से प्रतिबंधित सेफा लाइट पाउडर भी मिला. फूड विभाग के अनुसार, इस केमिकल का इस्तेमाल मिठाइयों को कृत्रिम रूप से सफेद और चमकदार बनाने के लिए किया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है. खाद्य विभाग ने मिठाइयों और कच्ची सामग्री के 10 नमूने सील कर जांच के लिए लैब भेज दिए हैं.

अधिकारियों की दबिश, धड़ाधड़ गिरे दुकानों के शटर

एडीएम और एसडीएम की गाड़ियां पुलिस बल के साथ चौराहे पर रुकीं, बाजार में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई. कार्रवाई की भनक लगते ही आसपास के दर्जनों दुकानदारों ने एहतियातन अपनी दुकानों के शटर गिरा दिए और वहां से खिसक गए. टीम के साथ एडिशनल एसपी और खाद्य विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मुस्तैद रहे.

'जनता की सेहत से खिलवाड़ नहीं किया जाएगा बर्दाश्त'

एडीएम प्रतिपाल सिंह ने कहा कि जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि त्योहारों के समय मिलावटखोरी बढ़ने की आशंका रहती है. यह अभियान निरंतर जारी रहेगा. यदि लैब टेस्ट में नमूने फेल पाए गए, तो संबंधित दुकानदारों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनके लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे.

Published at : 02 Mar 2026 10:15 AM (IST)
Tags :
Basti News UP NEWS HOLI Holi 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Basti Holi News: होली से पहले मिलावटखोरों पर खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, मिठाई की दुकानों में की छापेमारी
बस्ती में मिलावटखोरों पर खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, मिठाई की दुकानों में की छापेमारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Aligarh News: होली से पहले अलीगढ़ में बड़ा कदम, मस्जिद को त्रिपाल से ढका गया
होली से पहले अलीगढ़ में बड़ा कदम, मस्जिद को त्रिपाल से ढका गया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हमले में अमेरिका-इजरायल ही नहीं बल्कि...', खामेनेई की मौत को लेकर किस पर भड़के AIMIM नेता?
'हमले में अमेरिका-इजरायल ही नहीं बल्कि...', खामेनेई की मौत को लेकर किस पर भड़के AIMIM नेता?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में होली पर यात्रियों को UPSRTC का तोहफा, इस रूट पर बढ़ाए गए बसों के फेरे, पढ़ें पूरी डिटेल
UP में होली पर यात्रियों को UPSRTC का तोहफा, इस रूट पर बढ़ाए गए बसों के फेरे, पढ़ें पूरी डिटेल
Advertisement

वीडियोज

Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Khamnei Death: Trump को खुली धमकी..खामेनेई की मौत से गुस्से में ईरान | Iran Israel War | Khamenei
Iran Israel War: खामेनेई की मौत से भड़का ईरान, सड़कों पर तांडव! | Khamenai Death | War News
महाविनाश की सबसे बड़ी 'सनसनी' !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Israel Attack on Iran: फिर दिखा पाकिस्तान का दोगलापन, पहले अमेरिकी हमलों की आलोचना फिर ईरान की कार्रवाई को भी कोसा, कहा- हम इसकी कड़ी...
फिर दिखा पाकिस्तान का दोगलापन, पहले अमेरिकी हमलों की आलोचना फिर ईरान की कार्रवाई को भी कोसा, कहा- हम इसकी कड़ी...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हमले में अमेरिका-इजरायल ही नहीं बल्कि...', खामेनेई की मौत को लेकर किस पर भड़के AIMIM नेता?
'हमले में अमेरिका-इजरायल ही नहीं बल्कि...', खामेनेई की मौत को लेकर किस पर भड़के AIMIM नेता?
विश्व
US Israel Iran Strike: 'अमेरिका के और भी लोग मारे जाएंगे...', ईरान पर हमलों के बीच ट्रंप ने ये क्यों कहा? इजरायली सेना ने क्या बताया
'अमेरिका के और भी लोग मारे जाएंगे...', ईरान पर हमलों के बीच ट्रंप ने ये क्यों कहा? इजरायली सेना ने क्या बताया
स्पोर्ट्स
सेमीफाइनल में पहुंचा भारत तो शशि थरूर ने दे दिया बड़ा बयान, संजू सैमसन को लेकर पोस्ट वायरल
सेमीफाइनल में पहुंचा भारत तो शशि थरूर ने दे दिया बड़ा बयान, संजू सैमसन को लेकर पोस्ट वायरल
बॉलीवुड
‘मैं सेफ हूं’, US-ईरान टेंशन के बीच दुबई में फंसी सोनल चौहान ने दिया अपडेट, बोलीं- ‘पैनिक न फैलाएं’
‘मैं सेफ हूं’, यूएस-ईरान टेंशन के बीच दुबई में फंसी सोनल चौहान ने दिया अपडेट
बिजनेस
जिसका डर था वहीं हुआ... ग्लोबल मार्केट में 10 परसेंट बढ़ी कच्चे तेल की कीमत, भारत पर क्या होगा असर?
जिसका डर था वहीं हुआ... ग्लोबल मार्केट में 10 परसेंट बढ़ी कच्चे तेल की कीमत, भारत पर क्या होगा असर?
यूटिलिटी
कोर्ट जाने की नहीं होगी जरूरत, एक फोन कॉल पर मिलेगी कानूनी मदद, जानें तरीका
कोर्ट जाने की नहीं होगी जरूरत, एक फोन कॉल पर मिलेगी कानूनी मदद, जानें तरीका
ट्रेंडिंग
भीड़ देखते ही अजगर ने उगला जिंदा शिकार, मॉनिटर लिजार्ड को मुंह से बाहर फेंकते ही मचा हड़कंप, खौफनाक वीडियो वायरल
भीड़ देखते ही अजगर ने उगला जिंदा शिकार, मॉनिटर लिजार्ड को मुंह से बाहर फेंकते ही मचा हड़कंप, खौफनाक वीडियो वायरल
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget