उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी 29 जुलाई को गोरखपुर दौरा. सीएम योगी गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम में होंगे शामिल. इस पर्व पर नाथपंथ के आदिगुरु गोरखनाथ को रोट अर्पित करने की भी परंपरा है. सीएम योगी आनुष्ठानिक कार्यक्रमों को पूर्ण करने के बाद गोरक्षपीठाधीश्वर साधु-संतों और अपने शिष्यों को आशीर्वाद प्रदान करेंगे. गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में चल रही सप्तदिवसीय श्रीराम कथा की पूर्णाहुति भी होगी.

गुरु पूर्णिमा पर सुबह शुरू हो जाएंगे आनुष्ठानिक कार्यक्रम

कार्यक्रम की तैयारियों की बात करें तो इस दिन गोरखनाथ मंदिर में गुरु पूजन का विशिष्ट अनुष्ठान प्रातःकाल 5 बजे से ही प्रारंभ हो जाएगा. जहां गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ सुबह सबसे पहले गुरु गोरखनाथ की पूरे विधि विधान से पूजा करेंगे. जिसके बाद पूजनोपरांत श्रीनाथ को रोट चढ़ाया जाएगा.

सबसे से महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरु पूर्णिमा पर गोरखनाथ मंदिर में बुधवार 29 जुलाई को सुबह से ही आनुष्ठानिक कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे. इस दौरान गुरु गोरखनाथ के विशिष्ट पूजन के बाद गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित सभी देव विग्रहों, नाथपंथ के सभी योगियों, ब्रह्मलीन महंतजनों के समाधि स्थल पर भी विशेष पूजन का कार्यक्रम भी होगा.

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श्रद्धालुओं को गोरक्षपीठाधीश्वर का आशीर्वाद होगा प्राप्त

इस कार्यक्रम के लक्ष्य में पूजा का समापन सामूहिक आरती से होगा. जिसमें गुरु पूजन से लेकर आरती तक का अनुष्ठान सुबह 7 बजे तक चलेगा. गुरु पूजन के बाद प्रायः 9 बजे से 11:30 बजे तक गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में 23 जुलाई से चल रही श्रीराम कथा की पूर्णाहुति होगी.वही इसके उपरांत इसी सभागार में आशीर्वचन और भजन का कार्यक्रम होगा.

इस अवसर पर नाथपंथ के सभी श्रद्धालुओं को मंच से गोरक्षपीठाधीश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा. गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर गोरखनाथ मंदिर में दोपहर 12:30 बजे से सहभोज भंडारा का भी आयोजन किया गया है.

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