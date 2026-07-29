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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडAyodhya Kanwar Yatra 2026: अयोध्या में कांवड़ और सावन मेले की तैयारी तेज, प्रशासन ने कसी कमर

Ayodhya Kanwar Yatra 2026: अयोध्या में कांवड़ और सावन मेले की तैयारी तेज, प्रशासन ने कसी कमर

Ayodhya Kanwar Yatra 2026: अयोध्या में कांवड़ यात्रा और सावन मेले को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं. अयोध्या के सीओ ने बताया की श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए इंतज़ाम किए गए हैं.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 29 Jul 2026 10:08 AM (IST)
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राम नगरी अयोध्या में कांवड़ यात्रा और सावन झूला मेला की तैयारियां जोरों शोरों के साथ शुरू हो गई हैं. इस बार भी यहां भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है, जिसे लेकर प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है. अयोध्या के सीओ ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से संपूर्ण मेला क्षेत्र को अलग-अलग जोन और सेक्टरों में बांटा गया है. इसके अलावा सुरक्षा बलों की तैनाती और सीसीटीवी से निगरानी भी बढ़ाई जा रही है. 

अयोध्या में कांवड़ यात्रा की तैयारियों पर सीओ आशुतोष तिवारी ने बताया कि "आगामी श्रावण मास में श्रद्धालुओं की संभावित भारी भीड़ के दृष्टिगत, अयोध्या पुलिस द्वारा पर्याप्त प्रबंधन किए गए हैं. संपूर्ण मेला क्षेत्र को विभिन्न जोन और सेक्टर में विभाजित किया गया है. पर्याप्त पुलिस बल का विस्थापन किया गया है."

सावन मेले और कांवड़ को लेकर तैयारी

उन्होंने कहा कि सावन मेला और कांवड़ यात्रा के दौरान राम नगरी में बड़ी संख्या में श्रद्दालु पहुंचते हैं ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर भी इंतज़ाम किए जा रहे हैं. संपूर्ण मेला क्षेत्र में सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों के माध्यम से निगरानी भी की जा रही है. बारिश की वजह से सरयू नदी का जल स्तर भी काफी बढ़ गया है. जिसे देखते हुए अतिरिक्त जल पुलिस एवं SDRF की टीमें भी तैनात की गई हैं.

प्रशासन का दावा है कि इस बार सावन मेले के दौरान दस से 16 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है. सावन के दूसरे सोमवार यानी 10 अगस्त को कांवड़ियों सबसे ज्यादा भीड़ हो सकती है, ऐसे में प्रशासन द्वारा 8 अगस्त से 11 अगस्त तक आम श्रद्धालुओं को बिना पास के मंदिर में प्रवेश पर रोक लगाने की भी तैयारी हैं. 

नगर निगम ने भी कसी कमर

वहीं कांवड़ यात्रा की तैयारियों पर अयोध्या के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी की भी प्रतिक्रिया आई है. मेयर ने कहा कि अयोध्या में श्रावण मास के मेले की परंपरा बहुत पुरानी है. श्रावण मास की कृष्ण पक्ष के दौरान यहां आस-पास के जनपदों से काफी कांवड़ यात्री पहुंचते हैं. तृतीया तिथि से यहां पर अयोध्या का भव्य झूलन उत्सव शुरू हो जाता है. 

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उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर इस दौरान अयोध्या में सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत उत्साह और उमंग देखने को मिलती है. ढे़र सारे श्रद्धालु यहां आते हैं, कांवड़ यात्री, श्रावण झूला महोत्सव में हिस्सा लेने आते हैं. हम लोग नगर निगम अयोध्या की ओर से सुरक्षा की व्यवस्था, पेय जल आदि सभी व्यवस्थाएं करेंगे.

About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 29 Jul 2026 09:43 AM (IST)
Tags :
सावन UP NEWS Kanwar Yatra 2026 Ayodhya NEWS Sawan 2026
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