हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमथुरा पहुंचे यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, कहा- विकास नहीं विनाश कर रही है बीजेपी

मथुरा पहुंचे यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, कहा- विकास नहीं विनाश कर रही है बीजेपी

UP News: यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मथुरा पहुंचे. उन्होंने वहां मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी के लोग बांके बिहारी के विकास के नाम पर विनाश और बर्बाद करने में जुट गए हैं.

By : अनिल सारस्वत | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 31 Jan 2026 02:42 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मथुरा पहुंचे. उन्होंने वहां कॉरिडोर का विरोध कर रहीं महिलाओं से भी मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि हम बांके बिहारी जी का प्रसाद हाथ में लेकर कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो, हम यह पूरी व्यवस्था बदल देंगे. महिलाओं ने इस दौरान कॉरिडोर में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नाम के नारे भी लगाए. 

बीजेपी बांके बिहारी में विकास के नाम पर विनाश करेगी- अजय राय

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी के लोग बांके बिहारी के विकास के नाम पर विनाश करने में लगे हैं और उसे पूरी तरह से बर्बाद कर में जुट गए हैं. ये लोग इस पवित्र स्थान के सारे काम को गुजरात के लोगों को दे देंगे और यहां के लोगों को व्यापार करने के लिए उधार देंगे.

प्रदेश अध्यक्ष अजय ने कहा कि मैं यहां के लोगों से आग्रह करता हूं कि, यहां पर बीजेपी विकास नहीं विनाश करेगी. वहीं मथुरा के लोगों ने निर्णय लिया है कि उन्हें कॉरिडोर नहीं चाहिए, यह आप कहीं बाहर बनाइए. अजय ने कहा की उनकी मांग जायज है, इनको हम सपोर्ट करते हैं. कांग्रेस पार्टी हमेशा इनके साथ खड़ी है.

शंकराचार्य के अपमान के साथ ब्राह्मण समाज का भी अपमान

अजय राय ने एनकाउंटर पर हाई कोर्ट द्वारा उठाए गए सवाल पर कहा कि पूरे प्रदेश में अत्याचार और अन्याय हो रहा है. जब शंकराचार्य का अपमान हो रहा हो और शंकराचार्य के साथ उनके शिष्यों की छुट्टियां पड़कर मरा जा रहा हो तो, यह ब्राह्मण समाज का अपमान हैं. इससे पूरे प्रदेश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है. ऐसा लग रहा है कि राज्य में  जंगल राज चल रहा हो.  उन्होंने शंकराचार्य द्वारा गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किए जाने वाले सवाल पर कहा कि उनकी जो मांग है वह पूरी तरह से हम सब गौ भक्तों के लिए हैं. हम शंकराचार्य जी के साथ हैं और उनका आशीर्वाद भी हमेशा हम सब पर बना है.

Published at : 31 Jan 2026 02:42 PM (IST)
Tags :
Mathura News Banke Bihari UP NEWS
