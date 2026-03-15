लखनऊ में नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि पर जानलेवा हमला, दबंगों ने गाड़ी पर की दो राउंड फायरिंग

राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद में नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि और ईदगाह कमेटी अध्यक्ष अहसान अजीज पर जानलेवा हमला हुआ है. जानकारी के मुताबिक गढ़ी संजर खान में ईदगाह के निरीक्षण और साफ-सफाई का जायजा लेने पहुंचे अहसान अजीज पर दबंगों ने हमला कर दिया. इस दौरान उनकी गाड़ी पर दो राउंड फायरिंग की गई. बताया जा रहा है कि करीब एक दर्जन लोगों ने मिलकर हमला किया.

इस फायरिंग में अहसान अजीज बाल-बाल बच गए, इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है. वहीं मलिहाबाद थाने पर हजारों लोग इकट्ठा होकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि हमलावरों के परिवार में हिस्ट्रीशीटर समेत कई आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं और उन पर पहले से भी कई मामले दर्ज हैं. आरोप है कि ईदगाह की दीवार और सरकारी पत्थर को भी क्षतिग्रस्त किया गया.

एक दर्जन से अधिक आरोपियों ने किया हमला

पुलिस को दी गई तहरीर के मुताबिक, पीड़ित अहसन खान लगभग 04:30 बजे ग्राम गढ़ीइन्दरज स्थित ईदगाह में नमाज के लिए साफ-सफाई कार्य देखने गये थे. इसी दौरान वहां पहले से मौजूद मुन्ना पुत्र कलाम, सोनू पुत्र मुन्ना, शादाब पुत्र मुन्ना, अलीम पुत्र कलीम तथा उनके साथ मौजूद 10–15 अन्य अज्ञात लोगों ने मारपीट की.

आरोपियों ने की फायरिंग, जेब से 30 हजार रुपये निकाला

पुलिस को दी गई तहरीर में पीड़ित अहसन खान ने आरोप लगाया है कि आरोपी सोनू व शादाब पुत्रगण मुन्ना द्वारा असलहा से फायर भी किया. आरोपियों की गोली पीड़ित को नहीं लगी. बताया गया कि आरोपी ने पीड़ित के साथ मारपीट कर उसे घायल कर दिया. साथ ही उसकी जेब से लगभग 30,000 रुपये निकाल लिया.

केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

फिलहाल, इस मामले में पुलिस ने थाना मलिहाबाद पर मु0अ0सं0 0052/2026 पंजीकृत करते हुए धारा 191(2), 191(3), 352, 109 बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई कर रही है. पुलिस ने बताया कि घटना के संबंध में अग्रिम जांच एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है तथा आरोपितों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.