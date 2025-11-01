यूपी में आज भी जारी रहेगा बारिश का सिलसिला, इन जिलों के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट

उत्तर प्रदेश में चक्रवाती तूफान मोंथा का असर देखने को मिल रहा है. कई जगहों पर बारिश और आंधी चलने की वजह से अचानक मौसम बदल गया है. प्रदेश के तापमान में गिरावट आई हैं और ठंडक बढ़ गई हैं. मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार 1 नवंबर को प्रदेश के ज्यादा इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा जबकि पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों हल्की बारिश के आसार हैं.

मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज मौसम शुष्क रहेगा जबकि पूर्वी संभाग में कहीं-कहीं गरज चमक के साथ बारिश की बौछारें पड़ने का अनुमान है. हालांकि कहीं भी कोई चेतावनी नहीं दी गई है. प्रदेश के सभी 75 जिले आज ग्रीन जोन में ही रहेंगे और दिन के समय में आसमान साफ़ रहेगा, धूप निकलेगी.

यूपी के इन जिलों में आज होगी बारिश

यूपी में आज प्रयागराज, संत रविदास नगर, मीरजापुर, वाराणसी, जौनपुर, सोनभद्र, चंदौली, गाज़ीपुर, बलिया, देवरिया, आजमगढ़ और मऊ व आसपास के इलाकों में में एक या दो जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश की बौछारें पड़ सकती हैं. बाकी जगहों पर मौसम शुष्क रहेगा और धूप निकलेगी.

आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम

2 और 3 नवंबर को प्रदेश में दोनों संभागों में मौसम शुष्क रहेगा. 4 नवंबर को पश्चिमी यूपी में मौसम में मामूली सा बदलाव देखने को मिलेगा. इस दौरान संभाग में कहीं-कहीं बारिश होने के अनुमान जताया गया है. जबकि पूर्वांचल में मौसम शुष्क ही रहेगा. 6 नवंबर तक प्रदेश के दोनों संभागों में मौसम के शुष्क रहने की संभावना है.

बीते दिनों हुई बारिश की वजह से तापमान में तेजी से गिरावट देखने को मिली थी लेकिन अब एक बार फिर से गर्मी का दौर बढ़ सकता है. मौसम विभाग के मुताबिक़ अगले 48 घंटों में अधिकतम तापमान में अचानक 4-6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी आएगी, इसके बाद कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा, जबकि अगले पांच दिनों में न्यूनतम तापमान में 3-5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है.

यूपी में बीते 24 घंटों में बाराबंकी, इटावा, अलीगढ़, कानपुर और बुलंदशहर में सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया. इन जिलों में न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया. जबकि मुजफ्फरनगर, हमीरपुर, बांदा, आगरा और शाहजहांपुर में दिन में सर्वाधिक अधिकतम तापमान रहा.

