'यादवों पर टिप्पणी करोगे तो गोली मार दूंगा', BJP सांसद रवि किशन को जान से मारने की धमकी

सिनेमा से लेकर राजनीति तक अपनी दमदार पहचान बना चुके गोरखपुर सांसद रवि किशन शुक्ला को जान से मारने की धमकी मिली है. धमकी देने वाला खुद को बिहार के आरा जिले के जवनिया गाँव का निवासी अजय कुमार यादव बता रहा है. अजय कुमार यादव नाम बताने वाले शख्स ने सांसद के निजी सचिव शिवम द्विवेदी को फ़ोन कर न सिर्फ़ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, बल्कि खुली धमकी दी कि “रवि किशन यादवों पर टिप्पणी करते हैं, इसलिए मैं उन्हें गोली मार दूँगा.”

जब बीजेपी सांसद के निजी सचिव शिवम द्विवेदी ने साफ कहा कि सांसद ने कभी भी किसी समुदाय के खिलाफ कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की है. इस पर आरोपी अजय यादव भड़क उठा और सांसद व उनके सचिव दोनों को गालियाँ देने लगा. उसने यहां तक कहा कि “मुझे तुम्हारी हर गतिविधि की जानकारी है, जब चार दिन बाद बिहार आओगे तो जान से मार दूँगा. उसने धमकी के साथ धार्मिक टिप्पणी भी की!

आरोपी ने राम मंदिर को लेकर भी आपत्तिजनक शब्द कहे

आरोपी अजय यादव ने बातचीत के दौरान भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव के उस बयान का समर्थन किया, जिसमें उन्होंने राम मंदिर की जगह अपस्ताल बनाने की बात कही थी. आरोपी ने इस दौरान भगवान श्रीराम और राम मंदिर को लेकर भी आपत्तिजनक शब्द कहे. इस मामले में सांसद के सचिवों ने शिकायत दी है. धमकी के बाद भाजपा के सांसद व स्टार प्रचारक रवि किशन शुक्ला की सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है.

धमकी देने वाले युवक की तत्काल गिरफ्तारी की मांग

इस घटना के बाद सांसद के निजी सचिव शिवम द्विवेदी और पवन दुबे ने गोरखपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और आरोपी के खिलाफ लिखित ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में सांसद की सुरक्षा बढ़ाने और धमकी देने वाले युवक की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की गई है.

