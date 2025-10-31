हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'यादवों पर टिप्पणी करोगे तो गोली मार दूंगा', BJP सांसद रवि किशन को जान से मारने की धमकी

'यादवों पर टिप्पणी करोगे तो गोली मार दूंगा', BJP सांसद रवि किशन को जान से मारने की धमकी

UP News: इस मामले में बीजेपी सांसद रवि किशन के सचिव ने शिकायत दी है. इस धमकी के बाद बीजेपी के सांसद व स्टार प्रचारक रवि किशन शुक्ला की सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है. 

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 31 Oct 2025 07:00 PM (IST)
Preferred Sources

सिनेमा से लेकर राजनीति तक अपनी दमदार पहचान बना चुके गोरखपुर सांसद रवि किशन शुक्ला को जान से मारने की धमकी मिली है. धमकी देने वाला खुद को बिहार के आरा जिले के जवनिया गाँव का निवासी अजय कुमार यादव बता रहा है. अजय कुमार यादव नाम बताने वाले शख्स ने सांसद के निजी सचिव शिवम द्विवेदी को फ़ोन कर न सिर्फ़ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, बल्कि खुली धमकी दी कि “रवि किशन  यादवों पर टिप्पणी करते हैं, इसलिए मैं उन्हें गोली मार दूँगा.”

जब बीजेपी सांसद के निजी सचिव शिवम द्विवेदी ने साफ कहा कि सांसद ने कभी भी किसी समुदाय के खिलाफ कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की है. इस पर आरोपी अजय यादव भड़क उठा और सांसद व उनके सचिव दोनों को गालियाँ देने लगा. उसने यहां तक कहा कि “मुझे तुम्हारी हर गतिविधि की जानकारी है, जब चार दिन बाद बिहार आओगे तो जान से मार दूँगा. उसने धमकी के साथ धार्मिक टिप्पणी भी की!

आरोपी ने राम मंदिर को लेकर भी आपत्तिजनक शब्द कहे

आरोपी अजय यादव ने बातचीत के दौरान भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव के उस बयान का समर्थन किया, जिसमें उन्होंने राम मंदिर की जगह अपस्ताल बनाने की बात कही थी. आरोपी ने इस दौरान भगवान श्रीराम और राम मंदिर को लेकर भी आपत्तिजनक शब्द कहे. इस मामले में सांसद के सचिवों ने शिकायत दी है. धमकी के बाद भाजपा के सांसद व स्टार प्रचारक रवि किशन शुक्ला की सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है. 

धमकी देने वाले युवक की तत्काल गिरफ्तारी की मांग

इस घटना के बाद सांसद के निजी सचिव शिवम द्विवेदी और पवन दुबे ने गोरखपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और आरोपी के खिलाफ लिखित ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में सांसद की सुरक्षा बढ़ाने और धमकी देने वाले युवक की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की गई है.

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जल्द बनेगा ट्रांसपोर्ट हब, मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी की तैयारी पूरी

Published at : 31 Oct 2025 06:58 PM (IST)
Tags :
UP NEWS BIHAR NEWS RAVI KISHAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'जज साहब 5 साल 5 महीने से जेल में हूं...', दिल्ली दंगा मामले में जमानत के लिए खालिद, शरजील ने SC में दीं ये दलीलें
'जज साहब 5 साल 5 महीने से जेल में हूं...', दिल्ली दंगा मामले में जमानत के लिए खालिद, शरजील ने SC में दीं ये दलीलें
राजस्थान
राजस्थान में आज से धर्मांतरण विरोधी कानून लागू, बुलडोजर की कार्रवाई समेत कई प्रावधान
राजस्थान में आज से धर्मांतरण विरोधी कानून लागू, बुलडोजर की कार्रवाई समेत कई प्रावधान
विश्व
ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा पर बनाया वीडियो, भारत के आंकड़े दिखाकर कही ये बात
ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा पर बनाया वीडियो, भारत के आंकड़े दिखाकर कही ये बात
टेलीविजन
'अक्षरा' की सास ने 10 साल तक की न्यूज एंकरिंग, फिर बन बैठी एक्ट्रेस, शादी के बाद इंडस्ट्री को कहा अलविदा, अब कर रही हैं ये काम
10 साल तक न्यूज एंकरिंग करने के बाद 'अक्षरा' की सास बनीं एक्ट्रेस, शादी के बाद छोड़ा इंडस्ट्री
Advertisement

वीडियोज

Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने अपनी एक्टिंग और प्रोडक्शन से बिखेरी चमक, एक औसत कहानी को बना दिया खास.
Shehnaaz Gill Exclusive Interview | इक्क कुड़ी जर्नी, पंजाबी बैन स्ट्रगल सलमान खान और बिग बॉस 13
Shehnaaz Gill Interview | इक्क कुड़ी | वास्तविक जीवन का व्यक्तित्व चरित्र से कैसे अलग है?
Dularchand Case: बीच चुनाव Mokama में हत्याकांड, दुलारचंद के postmortem से सुलझेगी गुत्थी?
Idli Kadhai Review:: धनुष ने साबित किया कि वो अगले लेवल पर हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'जज साहब 5 साल 5 महीने से जेल में हूं...', दिल्ली दंगा मामले में जमानत के लिए खालिद, शरजील ने SC में दीं ये दलीलें
'जज साहब 5 साल 5 महीने से जेल में हूं...', दिल्ली दंगा मामले में जमानत के लिए खालिद, शरजील ने SC में दीं ये दलीलें
राजस्थान
राजस्थान में आज से धर्मांतरण विरोधी कानून लागू, बुलडोजर की कार्रवाई समेत कई प्रावधान
राजस्थान में आज से धर्मांतरण विरोधी कानून लागू, बुलडोजर की कार्रवाई समेत कई प्रावधान
विश्व
ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा पर बनाया वीडियो, भारत के आंकड़े दिखाकर कही ये बात
ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा पर बनाया वीडियो, भारत के आंकड़े दिखाकर कही ये बात
टेलीविजन
'अक्षरा' की सास ने 10 साल तक की न्यूज एंकरिंग, फिर बन बैठी एक्ट्रेस, शादी के बाद इंडस्ट्री को कहा अलविदा, अब कर रही हैं ये काम
10 साल तक न्यूज एंकरिंग करने के बाद 'अक्षरा' की सास बनीं एक्ट्रेस, शादी के बाद छोड़ा इंडस्ट्री
Kabaddi
PKL 12 Final Live Streaming: मोबाइल पर कब, कहां और कैसे फ्री में देखें प्रो कबड्डी लीग का फाइनल? जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
मोबाइल पर कब, कहां और कैसे फ्री में देखें प्रो कबड्डी लीग का फाइनल? जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ट्रायल फ्लाइट की सफल लैंडिंग, एयर नेविगेशन सिस्टम की जांच शुरू
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ट्रायल फ्लाइट की सफल लैंडिंग, एयर नेविगेशन सिस्टम की जांच शुरू
यूटिलिटी
घर में खड़ी है 20 साल पुरानी गाड़ी, क्या दिल्ली के बाहर करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन? बदल गया है नियम
घर में खड़ी है 20 साल पुरानी गाड़ी, क्या दिल्ली के बाहर करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन? बदल गया है नियम
ट्रेंडिंग
जंगल सफारी पर निकला था कपल तभी पीछे से गुर्राते हुए आ गया आदमखोर, 15 सेकेंड में निकल गई जान
जंगल सफारी पर निकला था कपल तभी पीछे से गुर्राते हुए आ गया आदमखोर, 15 सेकेंड में निकल गई जान
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
ENT LIVE
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Embed widget