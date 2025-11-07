हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UP Weather Today: यूपी में कोहरे और सर्दी का डबल अटैक शुरू, अगले 2 दिन में तेजी से गिरेगा पारा, अब बढ़ेगी ठंड

UP Weather Today: यूपी में कोहरे और सर्दी का डबल अटैक शुरू, अगले 2 दिन में तेजी से गिरेगा पारा, अब बढ़ेगी ठंड

UP Weather Today: उत्तर प्रदेश में अब मौसम बदल गया है और सर्दी बढ़ने जा रही हैं. मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में कोहरे और धुंध का दौर रहेगा और तापमान में तेजी से गिरावट आएगी, जिससे ठंड बढ़ेगी.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 07 Nov 2025 07:13 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में अब धीरे-धीरे ठंड का असर बढ़ता जा रहा है. सुबह और शाम के समय मौसम काफी सर्द होने लगा है हालांकि दिन के समय धूप होने की वजह से सर्दी का एहसास नहीं हो रहा हैं, सर्द मौसम के साथ अब यूपी में कोहरे का असर भी दिखा लगा है. आने वाले दो दिनों में तेजी से तापमान में गिरावट आएगी और सर्दी में इजाफा होगा. 

उत्तर प्रदेश में इन दिनों मौसम शुष्क बना हुआ है. सुबह और शाम के समय कई इलाकों में हल्का कोहरा देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में कोहरे का दौर शुरू हो होने जा रहा है. शुक्रवार 7 नवंबर को भी प्रदेश के दोनों संभागों में सुबह के समय कहीं-कहीं छिछला से मध्यम कोहरा होने की संभावना बनी हुई हैं. 

यूपी में धुंध और कोहरे का दौर शुरू

अगले पांच दिन 12 नवंबर तक प्रदेश में धुंध और कोहरे का दौर छाए रहने का अनुमान है. वहीं प्रदेश के सभी 75 जिले ग्रीन ज़ोन में ही रहेंगे, यहां किसी तरह की चेतावनी नहीं दी गई हैं. प्रदेश में धीरे-धीरे सर्दी को दौर बढ़ता जा रहा है. सर्द हवाओं की वजह से ठंड बढ़ी हैं. आने वाले दो दिनों में और ठंड बढ़ेगी. 

अगले दो दिनों में और बढ़ेगी सर्दी

मौसम विभाग के मुताबिक़ अगले दो दिनों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की अचानक गिरावट आएगी, जिससे ठंड बढ़ेगी. उत्तर पश्चिम हवाओं की वजह से गंगा के मैदानी इलाकों में सर्दी का असर बढ़ेगा. जिससे सुबह और शाम के समय ठिठुरन बढ़ेगी. बीते कुछ समय में कहीं-कहीं पहाड़ों पर भी बर्फबारी हो रही हैं जिसका मैदानी इलाकों में असर पड़ेगा. 

गुरुवार को मेरठ प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा, यहां न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. जबकि मुजफ्फरनगर में न्यूनतम तापमान 13.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. इसके अलावा बरेली, नजीबाबाद और इटावा में भी गुरुवार को सबसे कम तापमान दर्ज किया गया, ये जिले प्रदेश के सबसे ठंडे जिले रहे. 

'चुनावी दूल्हा भी जान गए कि वह CM नहीं बनने वाले', बिहार की रैली में बोले सपा चीफ अखिलेश यादव

Published at : 07 Nov 2025 07:13 AM (IST)
Tags :
Weather Weather Today IMD UP NEWS UP Weather
और पढ़ें
टॉप हेडलाइंस

