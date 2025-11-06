हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'चुनावी दूल्हा भी जान गए कि वह CM नहीं बनने वाले', बिहार की रैली में बोले सपा चीफ अखिलेश यादव

Akhilesh Yadav Bihar Election Rally: चुनावी सभा में सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि आप बिहार बदलो हम यूपी बदल देंगे और बिहार तब बदलेगा जब सरकार बदलेगी और सरकार बदलने का आपको मौका मिलने जा रहा है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 06 Nov 2025 04:47 PM (IST)
बिहार में जहां आज गुरुवार (6 नवंबर) को पहले चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा पर वोटिंग जारी है. इस बीच दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज है. जहां पूर्वी चंपारण की मोतिहारी विधानसभा में आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एनडीए पर जमकर हमला बोला. सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि ये लोग हवा में एक्सप्रेस वे बनाने जा रहे है.

इस जनसभा में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा आज जब पहले चरण का वोट पड़ रहा है तो आधा बिहार वोट डालने जा रहा है और आधा बिहार इंतजार कर रहा है कि कब वोट डाला जाएगा. जो हवा जो माहौल जो संदेश जा रहा है वो यही जा रहा है कि इस बार नौजवान साथी युवा और नौकरी देने वाला मुख्यमंत्री बनने जा रहा है.

चुनावी दूल्हा हैं वह भी जान गए कि वह मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले- अखिलेश यादव

इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि यहां के सम्राटों ने बिहार को एक किया है लेकिन ये नए सम्राट लोग जो हैं वह देश को और समाज को बांटने का काम कर रहे हैं. अब तो उनके जो चुनावी दूल्हा हैं वह भी जान गए कि वह मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले उनके कोई माला नहीं डालेगा. बताओ कोई उन्हें मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है क्या? यह बात तो वह भी जान गए हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि अब वो माला दूसरों के गले में डाल रहे हैं. इसीलिए उन्हें अभी पटना के शो में नहीं बुलाया गया, जो पटना का शो हुआ था उसमें नहीं बुलाया उनका शो नहीं हुआ इसलिए हम साथियों कहना चाहते हैं कि तेजस्वी नया बिहार बनाने जा रहे हैं.

सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि ये लोग जनता को लगातार ठग रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं लेकिन इस बार बिहार की जनता ने ठान लिया है और मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के लोग बिहार से बाहर होने जा रहे हैं. अखिलेश ने कहा कि उनके पास बी टीम है, सी टीम है, पी टीम है और हमारे पास वीआईपी है. उनके पास क्या पार्टी है? बी पार्टी है, सी फॉर चुनाव आयोग पार्टी जो वोट चोरी करता है, आपका वोट चोरी कर रहा था. एक नई पार्टी है पी पार्टी और हमारे आपके पास मुकेश साहनी की वीआईपी पार्टी इसलिए मदद करो आप लोग सहयोग करो और तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं.

अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर भी साधा निशाना

वहीं अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोतिहारी में एकरंगी आने वाले हैं. नौजवानों से कहूंगा कि एकरंगी का दूसरा नाम गूगल करके देख लो. उन्होंने कहा कि यूपी में खाद की बोरी में चोरी हो रही है, डीजल पेट्रोल की कीमत कहां पहुंच गई. नौजवानों के लिए बाइक कितनी महंगी हो गई, ये लोग महंगाई बढ़ा रहे हैं. पारले जी बिस्किट का पैकेट भी छोटा कर दिया. एक दिल्ली से आते हैं प्रोफेसर वो बिहार वालों को सियासत सिखाते हैं, जबकि बिहार के लोग चाणक्य के जमाने से जागरूक हैं.

आप बिहार बदलो हम यूपी बदल देंगे- अखिलेश यादव

पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि हम तो कह रहे हैं बिहार के लोगों से आप बिहार बदलो हम यूपी बदल देंगे और बिहार तब बदलेगा जब सरकार बदलेगी और सरकार बदलने का आपको मौका मिलने जा रहा है. इसलिए मदद करोगे आप लोग? यह मान के चल कि आपके नौजवान प्रत्याशी देवा गुप्ता जीत के जा रहे हैं. अब चुनाव में कितने दिन बचे हैं बताओ? अब नहीं दिन बचे हैं, इसलिए मदद करिए देवा गुप्ता को जिताइए. सरकार बनाइए और मुख्यमंत्री बनेंगे और ये क्या बनेंगे? और इन दोनों की मदद हम करेंगे. जो अनुभव हुआ है उत्तर प्रदेश में वो काम हम लोग इनका सहयोग कर करके आपके बीच में पहुंचाने का काम करेंगे. इनकी तो काबिलियत पानी पर नाव चलाने की तो है ही, इनके पास पतवार भी है सही दिशा दिलाने के लिए.

Published at : 06 Nov 2025 04:45 PM (IST)
Akhilesh Yadav UP NEWS SAMAJWADI PARTY Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
