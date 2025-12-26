उत्तर प्रदेश में ठंड और कड़ाके की सर्दी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा हैं. पूरे प्रदेश में हाड़ कंपाने वाली सर्दी पड़ रही हैं. ठंड की वजह से लोगों का घर से बाहर निकलना पड़ रहा है. सुबह और शाम के समय ज़्यादातर इलाकों में घने से अत्यंत घना कोहरा देखने को मिल रहा है. कई जगह विजिबिलिटी जीरो मीटर हो गई हैं, जिसकी वजह लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही हैं.

मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में घने कोहरे का दौर जारी रहेगा. फ़िलहाल इससे राहत मिलते नहीं दिख रही हैं. शुक्रवार 26 दिसंबर को भी प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी संभाग में मौसम शुष्क बना रहेगा. वहीं ज़्यादातर जगहों पर आज घने से अत्यंत घना कोहरा छाने की संभावना जताई गई हैं. वहीं पूर्वी क्षेत्र के कई जिलों कोल्ड डे की चेतावनी दी गई है.

मेरठ रहा प्रदेश का सबसे ठंडा जिला

प्रदेश में कड़ाके की सर्दी की वजह से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया हैं. कोहरे की वजह से सड़कों पर आवाजाही मुश्किल हो गई हैं. 27 और 28 दिसंबर को भी ज़्यादातर जगहों पर घने से अत्यंत घना कोहरा रहेगा. पूर्वी यूपी में शीत दिवस की चेतावनी है. नए साल तक इससे कोई राहत नहीं मिलेगी. बीते 24 घंटों में मेरठ में सबसे कम न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्द किया गया.

इन जिलों में शीत दिवस और कोहरे का अलर्ट

यूपी में सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, अयोध्या, बाराबंकी, बलरामपुर, अमेठी, रायबरेली, कानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, बस्ती, जौनपुर और मीरजापुर में घने से अत्यंत घना कोहरा और अत्यधिक शीत दिवस की चेतावनी दी गई है. सुल्तानपुर, अंबेडकरनगर, मऊ, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर और वाराणसी कोहरे और शीत दिवस का यलो अलर्ट जारी है.

सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, फतेहपुर, कौशांबी, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और कुशीनगर में आज घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट दिया गया है.

लखनऊ, सोनभद्र, बलिया, उन्नाव, हरदोई, कन्नौज, फर्रुखाबाद, एटा, कासगंज, बदायूं, सँभल, अलीगढ़, मुरादाबाद, बुलंदशहर, हाथरस, अलीगढ़, मथुरा, बुलंदशहर, गौतमबुद्ध नगर, हापुड़, मेरठ, गाजियाबाद, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली में घने कोहरे को यलो अलर्ट दिया गया है. मेरठ, इटावा, बाराबंकी और कानपुर प्रदेश के सबसे ठंडे जिले रहे.