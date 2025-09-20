उत्तर प्रदेश में अब मानसून विदाई की ओर बढ़ रहा हैं. बीते दिनों हुई झमाझम बारिश के बाद अब बारिश का दौर थमने जा रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक अगले एक दो दिन में मौसम अलविदा कहने के तैयार हो गया है. हालांकि पूर्वांचल के कुछ जिलों में बारिश का दौर देखने को मिल सकता हैं लेकिन, पश्चिमी यूपी में आज मौसम शुष्क रहेगा.

मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश के पश्चिमी संभाग में आज मौसम शुष्क रहने का अनुमान हैं. इन जिलों में आसमान साफ़ रहेगा और धूप निकलेगी, जिससे लोगों को गर्मी का एहसास होगा और उमस भरी गर्मी परेशान कर सकती हैं. वहीं पूर्वांचल के कुछ जिलों में आज गरज-चमक के साथ बारिश के आसार बने हुए हैं. हालांकि कोई ख़ास चेतावनी नहीं दी गई हैं.

बारिश के बाद अब बढ़ेगी गर्मी

बारिश का दौर थमने के बाद अब सूरज के तेवर देखने को मिलेंगे. आने वाले दिनों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में भी बढ़ोतरी आएगी. IMD ने अगले पांच दिनों में 3-5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने का अनुमान जताया है. लेकिन, न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा.

आज इन जिलों में बारिश का अनुमान

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, कुशीनगर और देवरिया में आज अनेक जगहों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना जताई हैं. जबकि महाराजगंज, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली और गाज़ीपुर में आज कुछ जगहों पर बारिश हो सकती हैं.

बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, अयोध्या, अमेठी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, संत रविदास नगर, मीरजापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर व आसपास के इलाकों में एक या दो जगहों पर हल्की बारिश की बौछारें पड़ने का अनुमान हैं. मौसम विभाग ने इन जिलों में मेघ गर्जन या भारी बारिश की चेतावनी नहीं दीं हैं.

आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम

प्रदेश के बाकी हिस्सों में आज मौसम शुष्क रहेगा. इन जिलों में किसी तरह का अलर्ट नहीं दिया गया हैं. पश्चिमी यूपी में भी आज आसमान साफ़ रहेगा और धूप निकलेगी. जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से परेशान पड़ेगा. प्रदेश में अगले चार दिन ऐसा ही मौसम रहेगा. इस दौरान तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.

आने वाले दिनों में भी ऐसा ही मौसम रहेगा. 20 से 25 सितंबर तक पश्चिमी यूपी में कहीं भी बारिश के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं जबकि इस बीच पूर्वांचल में कुछ जगहों पर हल्की बौछारें देखने को मिल सकती हैं लेकिन, इससे कोई खास असर नहीं पड़ेगा.

