यूपी में आज से बदलेगा मौसम, कई जिलों में आंधी के साथ बारिश की चेतावनी, IMD ने दिया अलर्ट

उत्तर प्रदेश में झुलसाने वाली गर्मी से आज राहत मिल सकती हैं. एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, जिसका असर यूपी में देखने को मिलेगा. सोमवार देर शाम को भी नोएडा, गाजियाबाद, आगरा समेत कई जिलों तेज आंधी से मौसम में बदलाव आया. मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी यूपी के कई जिलों आज बारिश हो सकती हैं वहीं कुछ जिलों में आज भी भीषण गर्मी और लू के थपेड़े जारी रहेंगे.

मौसम विभाग के मुताबिक आज मंगलवार 28 अप्रैल को पश्चिमी संभाग में कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है. इस दौरान मेघ गर्जन के साथ बिजली गिरने और 40-50 किमी की रफ़्तार से तेज झोंकेदार हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है. वहीं पूर्वी संभाग में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ बारिश की बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है. बारिश की वजह से तापमान में भी कमी आएगी.

इन जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट

प्रदेश में 28 अप्रैल से 1 मई तक आंधी-बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. 2 और 3 मई को भी कहीं-कहीं बारिश हो सकती है. यूपी में आज सहारनपुर, शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ, ग़ाज़ियाबाद, हापुड़, नोएडा, मुरादाबाद, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, कासगंज, बदायूं, सँभल, इटावा, औरैया, जालौन, झांसी और ललितपुर में आंधी बारिश की चेतावनी दी गई है.

इसके अलावा बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाज़ीपुर, मऊ, गोरखपुर और संत कबीर नगर में भी कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश के आसार हैं. प्रदेश के बाकी हिस्सों में गर्मी और लू का दौर जारी रहेगा.

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बारिश से गर्मी में मिलेगी राहत

यूपी में अगले दो-तीन बारिश का दौर जारी रहेगा. ऐसे लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी. मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3-4 दिनों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में 4-6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आएगी. वहीं न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री की गिरावट आ सकती हैं. इसके बाद कोई ख़ास बदलाव नहीं होगा.

यूपी में बीते 24 घंटों में बांदा, प्रयागराज, फुर्सतगंज, हमीरपुर और कानपुर सबसे गर्म क्षेत्र रहे. इन जिलों में अधिकतम तापमान 44-47 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया.

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