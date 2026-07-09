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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP News: सीएम योगी का चित्रकूट-बांदा दौरा: कामदगिरी में करेंगे परिक्रमा, विकास कार्यों की देंगे सौगात

UP News: सीएम योगी का चित्रकूट-बांदा दौरा: कामदगिरी में करेंगे परिक्रमा, विकास कार्यों की देंगे सौगात

Chitrakoot Banda News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी का चित्रकूट-बांदा दौरा. इस दौरान सीएम योगी चित्रकूट में कामदगिरी की परिक्रमा करेंगे. करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की भी सौगात देंगे.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Edited By: Mohd Anas |  Updated at : 09 Jul 2026 02:17 PM (IST)
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार 9 जुलाई को चित्रकूट और बांदा के दौरे पर रहेंगे. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री चित्रकूट के न्यू सर्किट हाउस से कामदगिरि परिक्रमा स्थल में मौजूद बरहा के हनुमान मंदिर पहुंचेंगे . वहां दर्शन पूजन के बाद कामदगिरि की परिक्रमा करेंगे . कामदगिरि की परिक्रमा लगभग 6 किलोमीटर है, जिसे लगभग 1 घंटे में पूरा किया जाएगा . इसके बाद मुख्यमंत्री फिर से हनुमान मंदिर पहुंचेंगे और फिर वहां से चित्रकूट के न्यू सर्किट हाउस पहुंचेंगे . 

विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण 

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी बांदा पहुंचकर पं. जवाहरलाल नेहरू डिग्री कॉलेज के मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे. इस दौरान मुख्यमंत्री बांदा जनपद की 2 विधानसभाओं (बबेरू एवं बांदा सदर) की लगभग 709 करोड़ रुपए की 229 विकास कार्यों का शिलान्यास  लोकार्पण करेंगे . बांदा सदर विधानसभा क्षेत्र में 171 करोड़ रुपए की लागत से करीब 45 विकास कार्य कराए जा चुके हैं . 

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रानी अवन्ति बाई लोधी की मूर्ति का अनावरण

प्रदेश में विकास कार्यों के लोकार्पण शिलान्यास परियोजना के तहत बबेरू विधानसभा क्षेत्र में 65 करोड़ की लागत से 64 कार्य कराए गए हैं. जिनका लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे . इसी तरह बांदा सदर विधानसभा में 425 करोड़ रुपए की लागत से 40 कार्य और बबेरू विधानसभा में 47 करोड़ की लागत से 80 विकास कार्यों का शिलान्यास मुख्यमंत्री करेंगे . वहीं मुख्यमंत्री शहर के कालूकुआ चौराहे में रानी अवन्ति बाई लोधी की मूर्ति का अनावरण कर सकते हैं .

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Published at : 09 Jul 2026 02:17 PM (IST)
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UP NEWS Chitrakoot Banda News
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