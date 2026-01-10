हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडठंड का ट्रिपल अटैक: यूपी में 7 डिग्री तक गिरा पारा, कोहरा-गलन से जनजीवन ठप

ठंड का ट्रिपल अटैक: यूपी में 7 डिग्री तक गिरा पारा, कोहरा-गलन से जनजीवन ठप

Lucknow News: मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 से 5 दिनों तक कोहरे का सर ज्यादा दिखाई देगा, खासकर पश्चिमी यूपी में. जबकि पूर्वी यूपी में सर्द हवाओं का असर पूरी तरह दिखेगा.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 10 Jan 2026 07:27 AM (IST)
उत्तर भारत में जनवरी के दूसरे सप्ताह में भीषण ठंड का कहर जारी है. यूपी में पूर्व से लेकर पश्चिमी इलाकों में तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. ऊपर से सर्द हवाओं और कोहरे ने जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है. सबसे ठंडा शहर गोरखपुर रहा, यहां न्यूनतम तापमान 7 डिग्री से नीते तक पहुंच गया. शनिवार को भी ठंड का सितम जारी रहेगा, कुछ इलाकों में धूप खिलेगी, लेकिन शाम को गलन और हवा से ठंड बढ़ेगी.

मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 से 5 दिनों तक कोहरे का सर ज्यादा दिखाई देगा, खासकर पश्चिमी यूपी में. जबकि पूर्वी यूपी में सर्द हवाओं का असर पूरी तरह दिखेगा. जिस कारण यहां ठंड अपने पूरे शबाब पर है. पूर्वी यूपी में गोरखपुर सबसे ठंडा रहा, जबकि राजधानी लखनऊ और आसपास के इलाकों में भी तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस रहा.

प्रमुख शहरों का तापमान

सर्द हवाओं और सुबह शाम कोहरे के चलते ज्यादातर शहरों का तापमान गिर रहा है. बीते 24 घंटों में गोरखपुर सबसे ठंडा रहा. यहां न्यूनतम  तापमान 7 डिग्री और अधिकतम तापमान भी 15-17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके अलावा लखनऊ में न्यूनतम 7-8 और अधिकतम 20-22, कानपुर में न्यूनतम 8-9 और अधिकतम 21-22,वाराणसी  7-9 और अधिकतम 20-21, प्रयागराज में न्यूनतम 8-9 और अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस और आगरा व मेरठ का 8-10 डिग्री व अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया. इसके अलावा ज्यादातर शहरों में इसके आसपास ही तापमान दर्ज किया गया. गलन और सर्द हवाओं से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है.

सर्दी का आलम यह है कि दिन में ज्यादातर सड़कें और बाजार खाली दिख रहे हैं. प्रदेश में आठवीं तक के सभी स्कूल 14 जनवरी तक बंद हैं.धूप खिलने पर ही लोग बाहर निकल रहे हैं, उधर डॉक्टरों ने भी बुजुर्गों और बच्चों को ठंड से बचने की सलाह दी है. प्रशासन ने शहरों और कस्बों में रैनबसेरों की व्यवस्था व अलाव का इंतजाम किया है. सभी जगह निर्देश हैं कि कोई भी खुले में नहीं सोएगा.

प्रदूषण का असर बरकरार

यूपी में बीते कई महीनो में हवा में प्रदूषण के कण कम होने का नाम नहीं ले रहे. AQI कई शहरों में अभी भी 200 से 300 तक बना हुआ है जो बेहद खतरनाक श्रेणी में आता है. लखनऊ में ही 200 और तीन के बीच रिकॉर्ड हुआ है. इसके अलावा कानपुर और वाराणसी जैसे शहरों में तो 300 से 400 के बीच दर्ज हुआ है.

मौमस विभाग के मुताबिक शनिवार को बारिश की सम्भावना नहीं है. सुबह कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम रहेगी. लिहाजा वहां चालक सतर्क रहें. दिन में धूप निकलेगी, लेकिन सर्द हवाओं का सितम अभी जारी रहेगा.

Published at : 10 Jan 2026 07:27 AM (IST)
Embed widget