वाराणसी में PM मोदी ने चार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाई हरी झंड़ी, जानें क्या है शेड्यूल?

उत्तर में प्रदेश के वाराणसी में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस रेलवे स्टेशन से चार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई. यह भारत के अलग-अलग शहरों के कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएगी. इसमें बनारस से खजुराहो, लखनऊ से सहारनपुर, एर्नाकुलम-बेंगलुरु, और फिरोजपुर से दिल्ली का रूट शामिल है. इन ट्रेनो के माध्यम से लोगों को सुविधाजनक सफर करने का अवसर मिलेगा और यात्रियों का घंटो समय बचेगा.

लखनऊ और वाराणसी में अब सबसे ज्यादा वन्दे भार ट्रेनें हो गयीं हैं. रेले की मंशा लोगों को तेज सफर के साथ आराम दायक सफर करवाना भी है, जिसके लिए ज्यादा से ज्यादर रूटों पर वन्दे भारत ट्रेन चलाई जा रही है.

चार वन्दे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से बचेगा यात्रियों का समय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चार वन्दे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बनारस से खजुराहो, लखनऊ से सहारनपुर, एर्नाकुलम -बेंगलुरु, और फिरोजपुर से दिल्ली को हरी झंडी दिखाई. इसमें वाराणसी से चलकर प्रयागराज चित्रकूट होते हुए खजुराहो के लिए जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का समय सुबह 5:25 से दोपहर 1: 10 बजे जबकि खजुराहो से दोपहर 3:20 बजे चलकर रात्रि 11:00 बजे यह ट्रेन वाराणसी पहुंचेगी. धार्मिक पर्यटन दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण यह ट्रेन एक सप्ताह में 6 दिन चलेगी और बताया जा रहा है कि इसके चलने से करीब 2 घंटे 40 मिनट समय की बचत होगी. वहीं लखनऊ से सहारनपुर चलने वाली ट्रेन लखनऊ से सुबह 5:00 चलकर 12:45 तक पहुंचेगी वहीं सहारनपुर से दोपहर 1:00 चलकर रात्रि 11:00 बजे पहुंचेगी.

फिरोजपुर से दिल्ली और एर्नाकुलम-बेंगलुरु ट्रेन का समय

जानकारी के अनुसार फिरोजपुर से चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस सुबह 7:55 पर चलकर दिल्ली 1:35 पहुंचेगी और दिल्ली से यह ट्रेन 4:00 पर चलकर रात्रि 10:35 पर फिरोजपुर पहुंचेगी. एर्नाकुलम-बेंगलुरु चलने वाली ट्रेन एर्नाकुलम से दोपहर 2:20 बजे चलकर रात्रि 11:00 बजे बेंगलुरु पहुंचेगी और बेंगलुरु से 5:10 बजे चलकर दोपहर 1:50 तक एर्नाकुलम पहुंचेगी. इन ट्रेनों के माध्यम से यात्रियों को एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए सुविधाजनक सफर मिल सकेगा.