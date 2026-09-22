यूपी में आज 22 सितंबर को कैसा रहेगा मौसम? IMD ने दिया अपडेट

उत्तर प्रदेश में मानसून विदाई की ओर बढ़ रहा है. प्रदेश में बारिश का दौर भी थम गया है और ज़्यादातर जगहों पर मौसम साफ बना हुआ हैं. जिसकी वजह से धूप निकल रही है और लोगों को उमस भरी गर्मी झेलनी पड़ रही है. मौसम विभाग ने आज 22 सितंबर को भी पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है. हालांकि 24 सितंबर से मानसून फिर से पलटी मार सकता है. इस दौरान पूर्वांचल में अनेक जगहों पर और पश्चिमी यूपी में एक या दो जगहों पर बारिश हो सकती है.

मौसम विभाग के मुताबिक़ यूपी के दोनों पूर्वांचल और पश्चिमी संभाग में आज मौसम शुष्क रहेगा, कहीं कोई गरज-चमक या बारिश के आसार नहीं है. प्रदेश के सभी जिलों में आसमान साफ बना हुआ है और आज धूप निकलेगी. पूर्वांचल के कुछ जिलों में कहीं-कहीं बादलों की आवाजाही हो सकती हैं लेकिन कहीं कोई चेतावनी नहीं दी गई है. सभी जिले आज ग्रीन ज़ोन में बने हुए हैं.

यूपी में फिर पलटी मारेगा मानसून

बुधवार को भी प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान हैं. जबकि पूर्वांचल के कुछ जिलों में एक या दो जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती हैं. 24 सितंबर से एक बार फिर से प्रदेश में बादलों की आवाजाही शुरू होने जा रही है. इस दौरान पश्चिमी यूपी में एक या दो जगहों पर और पूर्वांचल में कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश होगी.

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कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

25-26 सितंबर को एक बार से बारिश का तेज दौर शुरू होगा. पूर्वांचल में अनेक जगहों पर तेज बारिश का अलर्ट दिया गया है. इस दौरान संभाग में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की चेतावनी है. कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश हो सकती हैं और 40-50 किमी की रफ़्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी. 27 सितंबर को पश्चिमी यूपी के भी कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है.

मौसम में आए इस बदलाव का असर प्रदेश के तापमान पर भी देखने को मिलेगा. मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में प्रदेश के तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा. इसके बाद 3-5 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है. बीते 24 घंटों में प्रयागराज, वाराणसी, बस्ती, सुल्तानपुर और मेरठ में सबसे अधिक तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि हरदोई, मुज़फ़्फ़रनगर, बस्ती, नजीबाबाद और मेरठ प्रदेश के सबसे ठंडे जिले रहे.

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