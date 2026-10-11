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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडशारदीय नवरात्रिः CM योगी ने मां पाटेश्वरी के चरणों में झुकाया सिर, प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना

शारदीय नवरात्रिः CM योगी ने मां पाटेश्वरी के चरणों में झुकाया सिर, प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना

शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन तुलसीपुर में देवी शक्तिपीठ मां पाटेश्वरी मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दर्शन, पूजन-अर्चन किया. सीएम योगी ने प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 11 Oct 2026 05:06 PM (IST)
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गोरक्षपीठाधीश्वर व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन तुलसीपुर में देवी शक्तिपीठ मां पाटेश्वरी मंदिर में दर्शन, पूजन-अर्चन किया. उन्होंने मां के चरणों में शीश झुकाया, उनकी आरती उतारी और स्वस्थ-समृद्ध उत्तर प्रदेश के लिए प्रार्थना की.

मुख्यमंत्री ने रविवार सुबह दर्शन-पूजन के बाद मंदिर में आए श्रद्धालुओं का अभिवादन स्वीकार किया. उन्होंने मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया और नवरात्रि व दशहरा के निमित्त मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा व स्वच्छता की समुचित व्यवस्था का निर्देश दिया.

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'श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर दें विशेष ध्यान'

सीएम ने कहा कि नवरात्रि में देश-प्रदेश के विभिन्न कोनों से श्रद्धालु यहां आकर मां के चरणों में श्रद्धा निवेदित करते हैं, ऐसे में प्रशासन, पुलिस व मंदिर की व्यवस्था से जुड़े लोग उनकी सुरक्षा, सुविधा व स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें. यहां किसी प्रकार की अव्यवस्था या दिक्कतें न हों.

 

मां पाटेश्वरी मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ
मां पाटेश्वरी मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ

सीएम योगी ने गुड़ और चारा खिलाकर की गोसेवा

मुख्यमंत्री गोशाला में भी गए, उन्होंने यहां गुड़ व हरा चारा खिलाकर गोमाता की सेवा की. मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों, जनप्रतिनिधियों, संतों आदि से भी भेंट की. इस दौरान दौरान महंत मिथिलेश नाथ योगी भी मौजूद रहे. सीएम योगी शनिवार को विकास कार्यों के लोकार्पण-शिलान्यास कार्यक्रम में बलरामपुर पहुंचे थे. उन्होंने देवीपाटन मंदिर परिसर में रात्रि विश्राम किया.

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Published at : 11 Oct 2026 05:03 PM (IST)
Tags :
UP NEWS YOGI ADITYANATH States News Navaratri 2026
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