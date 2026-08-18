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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'वीडियो से छेड़छाड़ कर रची साजिश', IAS रिंकू सिंह राही ने दी सफाई

'वीडियो से छेड़छाड़ कर रची साजिश', IAS रिंकू सिंह राही ने दी सफाई

IAS Rinku Singh Controversy: रिंकू सिंह राही आईएएस ने अपना पक्ष रखा है. उन्होंने अपर जिलाधिकारी)को पत्र भेजकर आरोपों को पूरी तरह से नकारते हुए इसे अपने खिलाफ एक सोची-समझी साजिश बताया है.

Written By : प्रवीण द्विवेदी, जालौन |  Updated at : 18 Aug 2026 04:51 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के जालौन में स्वतंत्रता दिवस समारोह में शहीद-ए-आजम भगत सिंह को लेकर कथित अमर्यादित टिप्पणी के मामले में जारी स्पष्टीकरण नोटिस पर एसडीएम (न्यायिक) रिंकू सिंह राही आईएएस ने अपना पक्ष रखा है. उन्होंने अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) को पत्र भेजकर आरोपों को पूरी तरह से नकारते हुए इसे अपने खिलाफ एक सोची-समझी साजिश बताया है.

एसडीएम ने पत्र में उल्लेख किया है कि कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी की अध्यक्षता व एडीएम की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम में दिए गए उद्बोधन पर तत्काल कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई थी. उन्होंने आरोप लगाया कि कलेक्ट्रेट के ही किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा संबोधन के वीडियो से छेड़छाड़ कर उसका कुछ ही अंश जानबूझकर वायरल किया गया है. 

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मुजफ्फरनगर हमले को याद दिलाया 

एसडीएम रिंकू सिंह ने पूर्व में मुजफ्फरनगर में अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले का जिक्र करते हुए कहा कि शहीद भगत सिंह की देशभक्ति और अदम्य साहस ही उन्हें विपरीत परिस्थितियों में ईमानदारी से काम करने की प्रेरणा देता है. एसडीएम ने कहा कि जिले में कुछ लोग उनके खिलाफ निचले स्तर का षड्यंत्र रच रहे हैं, जिससे उनकी सुरक्षा को लेकर भी खतरा बना हुआ है.

एफआईआर दर्ज करने की मांग

उन्होंने बताया कि इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करने और दोषियों पर कार्रवाई के लिए कोतवाली उरई में प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसे लेने से इंकार कर दिया गया. एसडीएम ने एडीएम से मांग की है कि वास्तविक दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने हेतु थानाध्यक्ष उरई को निर्देशित किया जाए तथा सभागार की सीसीटीवी व वीडियो रिकॉर्डिंग को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित कराया जाए, ताकि सत्यता सामने आ सके.

यहां बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के दिन एक वीडियो वायरल है, जिसमें आईएएस रिंकू सिंह द्वारा भगत सिंह को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी का दावा किया जा रहा है. लेकिन अब खुद रिंकू सिंह आगे आकर इस तरह की वीडियो का खंडन कर दिया है. जबकि अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है.

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Published at : 18 Aug 2026 04:51 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Jalaun News IAS Rinku Singh Rahi
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